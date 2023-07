Eduardo Yáñez comparte set de grabación con su sobrino en la telenovela Golpe de suerte El actor mexicano graba en México como protagonista este nuevo melodrama de TelevisaUnivision en el que también participa su sobrino Marcos Montero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Eduardo Yáñez y su sobrino Marcos Montero | Credit: Instagram Eduardo Yáñez Tras varios años alejado de los melodramas de TelevisaUnivision, Eduardo Yáñez está de regreso como protagonista de Golpe de suerte, la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz. El actor mexicano comenzó a grabar esta historia la semana pasada en México junto a un elenco de lujo que incluye a Mayrín Villanueva, Sergio Sendel y Marjorie de Sousa, entre otros. En Golpe de suerte, el también galán de exitosos melodramas como Fuego en la sangre y Destilando amor interpreta a Nacho Pérez, un hombre de barrio dedicado a su familia. "Esperemos entregarles una historia muy cómoda, muy confortable, muy de relax, muy de familia, muy de buenos valores para que la gente disfrute y no se metan en tanto rollo. Nuestra historia no es tan complicada", comentaba el actor, quien cuenta con algo más de 800 mil seguidores en Instagram, a principios de junio en el evento de presentación del elenco de la telenovela. Yáñez comparte set de grabación en el melodrama con su sobrino, el actor mexicano Marcos Montero, quien ha participado en telenovelas como Vencer la ausencia y Mi fortuna es amarte. Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez y su sobrino Marcos Montero en las grabaciones de Golpe de suerte | Credit: Instagram Eduardo Yáñez El actor compartió recientemente a través de las redes sociales una imagen en la que presume de la compañía de su sobrino desde una de las locaciones que tendrá el melodrama. Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez y su sobrino Marcos Montero en las grabaciones de Golpe de suerte | Credit: Instagram Golpe de suerte "Miércoles con mi sobrino", fueron las palabras con las que acompañó la instantánea. Eduardo Yáñez y su sobrino en las grabaciones de Golpe de suerte Eduardo Yáñez y su sobrino Marcos Montero en las grabaciones de Golpe de suerte | Credit: Instagram Golpe de suerte SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Montero es pareja desde hace muchos años de la actriz mexicana Susana González. "Tengo que reconocer el trabajo tan espléndido que está haciendo Marcos, mi pareja. Independientemente de lo que yo siento por él, objetivamente yo de verdad que estoy fascinada porque está haciendo un trabajo impecable en la telenovela", comentaba en su día González en entrevista con People en Español sobre la participación del actor en la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la ausencia.

