Eduardo Santamarina regresa a Televisa con telenovela de Livia Brito ¿Qué opina el actor del escándalo que protagonizó meses atrás la actriz cubana? ¿Afectará al melodrama? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios proyectos consecutivos en Telemundo –el último Buscando a Frida, que se transmite actualmente por la cadena hispana–, Eduardo Santamarina regresa a su casa, Televisa, y lo hace de la mano del productor José Alberto Castro, quien le dio en 2004 la oportunidad de interpretar al doctor Alejandro Cáceres en la exitosa telenovela Rubí. El actor mexicano formará parte del elenco principal de La desalmada, melodrama que comenzará a grabarse muy pronto en México con Livia Brito como protagonista. "Arranco una novela hermosa con José Alberto Castro, repito otra vez con él y estoy muy feliz, muy contento. Soy el villano de la historia. Ya comenzamos en 15 días, entonces ya en los preparativos", compartió en un reciente encuentro con medios de comunicación. Cuestionado sobre el escándalo que protagonizó a mediados del año pasado la actriz cubana tras golpear junto a su novio a un paparazzi en una playa, Santamarina reconoció desconocer el asunto, pero no dudó en romper una lanza a favor de quien será su compañera. Image zoom Eduardo Santamarina | Credit: Mezcalent "Yo creo que si Livia está donde está es por algo, entonces yo creo que no somos moneditas de oro nadie, hagas cosas de repente adecuadas o no adecuadas siempre va a haber gente que está a favor y gente que está en contra, así es, somos públicos y, te repito, no somos monedita de oro", aseguró en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes ante la pregunta de si lo sucedido con la actriz podría afectar al éxito del melodrama. El actor, sin embargo, dejó claro que nunca ha agredido a un paparazzi ni lo haría ya que entiende que como artista se expone a que lo graben mientras esté en lugares públicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca lo he hecho, ni lo haré, los paparazzi están en la calle y es su chamba", señaló. "Quien no quiera que lo agarren los paparazzi pues simplemente no salga, pero eso yo ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca he sido de ir incluso a corretearlo. Ahora, si ya se brincan la valla, tu propiedad y todo ahí si ya incluso puede entrar hasta la policía y demanda y todo el rollo, pero si estás en la calle, estás en un playa y estás en un lugar público yo soy de la idea, yo, que ellos están haciendo su chamba y si no quiero que me saquen pues entonces me quedo en casita".

