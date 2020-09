¡El día en que Edith González y Fernando Colunga se hicieron sangre en los labios de tanta pasión! Hoy recordamos el sensual momento en que la inolvidable actriz se vengó de su compañero en la telenovela Nunca te olvidaré y éste le respondió con más fuerza. "Yo dije: '¡se está poniendo buenísimo esto!". Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los besos de telenovela suelen ser una de nuestras partes favoritas de ver como espectadores y, aunque por lo general todo es ficción pura y dura, hay ocasiones en que la realidad la supera. Y si no que se lo pregunten a Fernando Colunga que vivió uno de los momentos más apasionados de la mano de la siempre querida, bella e inolvidable Edith González. Ambos protagonizaban la telenovela Nunca te olvidaré, de Televisa, cuando uno de sus apasionados besos acabó con los labios ensangrentados. Durante su paso por el programa de Cristina Saralegui, la actriz mexicana contó que como venganza por un pequeño golpecito que le había dado en broma su compañero, le preparó una sorpresa muy agradable en plena escena pasional. "Dije, me voy a desquitar donde él no vaya a poder hacer nada y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios", contó traviesa ante la mirada risueña de Fernando, que estaba encantado. ¿Qué quieres guerra? Pues la vas a tener. Así le respondió Fernando, quien se unió a esa forma aguerrida de besar dejando a su enamorada en la ficción con los labios al rojo vivo. "Yo dije, '¡no pues se está poniendo buenísimo esto!'"", bromeó el primer actor mexicano. "En la siguiente escena, ¡él me la devolvió! Y así estábamos los dos con los labios sangrantes", rememoró entre risas una cariñosa Edith a la que tantísimo echamos de menos dentro y fuera de los sets de grabación. Un momento único que Alan Tacher y su equipo de Despierta América recordaron con todo el cariño tras el fallecimiento de esta primera dama de la escena. ¡Gracias por tan bellos momentos!

