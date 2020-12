Close

La telenovela en la que la inolvidable Edith González trabajó un año ¡y no cobró nada! La recordada actriz vivió muchas cosas, buenas y no tanto, en sus 4 décadas como artista. Una de ellas el impago de una novela por la que no vio ni un céntimo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos días de recuerdos y nostalgia, la siempre recordada Edith González ha vuelto a ser protagonista por una de las muchas anécdotas que vivió en su larga carrera. De la mano de Gustavo Adolfo Infante, el público conoció una información que la actriz dio hace tiempo pero que pasó desapercibida: el impago de una de sus famosas telenovelas. El periodista recordó una cariñosa entrevista de casi una hora que le hizo hace años a la protagonista de Corazón salvaje. Una de sus charlas más sinceras sobre su vida personal y profesional, disponible en el canal de Youtube del presentador, donde soltó esta bomba. "Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó", expresó en primicia la actriz al comunicador. "Completita, toda una novela completita. En mi primera cita con el señor Azcárraga le dije, 'señor, no me pagaron la novela'. Y me dice, '¿la tienes firmada?', (contesté): 'no, señor, era un contrato verbal'", recuerda de su charla con el entonces propietario de Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La palabra textual (de él) fue: 'ya te jo....'", prosiguió entre risas. Un hecho que años después sentía como cómico pero que en su momento no le hizo ni pizca de gracia, como es normal. "Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida", continuó resignada. Pero, ¿y de qué novela se trataba? Eso sí no quiso desvelarlo públicamente. Las únicas pistas que dio es que rondaban los años cercanos a la telenovela con el fallecido Eduardo Palomo (por la que sí le pagaron) y acababa de marchar Víctor Hugo O'Farrill, el famoso zar de las novelas en Televisa. Image zoom Credit: MEZCALENT.COM Después de unos años en el extranjero formándose, aterrizaba de nuevo en el canal de las estrellas y fue ahí cuando se dio la jugarreta, así que toca hacer los cálculos para averiguar. Edith se lo contó a Infante en secreto, pero hasta día de hoy sigue sin soltar prenda. A pesar de no recibir ni un peso mexicano, su esfuerzo no fue en balde y Edith construyó un carrerón lleno de éxitos que no se han vuelto a repetir como Doña Bárbara, Salomé o Nunca te olvidaré, junto a Fernando Colunga, que, como ella misma mencionó en esta entrevista "es el rating más alto en toda la historia de un capítulo hasta el día de hoy, 34.5", dijo en esa charla. Image zoom Credit: Agencia México Image zoom Credit: Christian Meier/Instagram Historias únicas e inolvidables que, al igual que ella, quedaron por siempre grabadas a fuego en los corazones.

