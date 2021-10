Ebrar Alya, así es la carismática niña detrás de Gül en la telenovela Hercai: amor y venganza Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ebrar Alya Credit: Instagram Ebrar Alya Hercai: amor y venganza se ha convertido en uno de los dramas favoritos del público hispano. Los personajes que conforman el universo de la historia de amor y venganza protagonizada por Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) no han dejado indiferente a nadie, empezando por la hermana menor de Reyyan, la carismática Gül. La niña se ha robado el corazón de muchos televidentes con sus simpáticas ocurrencias. ¿Pero quién se esconde detrás de este personaje? Empezar galería Detrás de Gül Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya Ebrar Alya Demirbilek vino al mundo un 30 de septiembre de 2013 en Turquía, por lo que acaba de cumplir 8 años. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Exitosa carrera Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya A pesar de su corta edad, la carismática niña ya ha participado en varias series y películas de éxito en su país, aunque ninguna tuvo la repercusión internacional de Hercai: amor y venganza. 2 de 8 Ver Todo Sus inicios Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya Ebrar tenía apenas 5 añitos cuando comenzó a grabar en 2019 la exitosa telenovela de Telemundo, mientras que su última escena en el melodrama la grabó con 7. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Redes sociales Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya Ebrar es una de las actrices infantiles turcas más populares en las redes sociales. En su cuenta de Instagram supera el millón de seguidores. 4 de 8 Ver Todo Happy birthday Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya Su cumpleaños número 7 lo pudo celebrar durante una de las jornadas de grabación de la telenovela. 5 de 8 Ver Todo La consentida Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya Debido a su corta edad y su carisma, la pequeña se robó el corazón de todos sus compañeros. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Último proyecto Tras concluir las grabaciones de Hercai: amor y venganza, Ebrar se embarcó este año en una nueva serie turca, Kahraman Babam, que gira alrededor de un cuerpo de bomberos. La ficción no ha tenido el éxito esperado en términos de audiencia. 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Ebrar Credit: Instagram Ebrar Alya No dejes de ver a Ebrar de lunes a viernes por Telemundo en Hercai: amor y venganza. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

