¡Sorpresa! Dulce María volverá a trabajar con excompañera de Rebelde en la telenovela Pienso en ti El esperado regreso a los melodramas mexicanos de Dulce María está cargado de sorpresas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María | Credit: Mezcalent Pienso en ti, la nueva producción de Carlos Bardasano (Si nos dejan, Los ricos también lloran) para TelevisaUnivision, es la telenovela que marcará el esperado regreso a los melodramas mexicanos de Dulce María, quien protagonizará esta historia junto con David Zepeda. "Estoy muy, muy emocionada, muy agradecida con esta gran oportunidad. Emocionada de regresar a Televisa, de regresar a las telenovelas, de protagonizar con David, que es un increíble ser humano y gran compañero, con todo el elencazo que se está armando, los grandes directores y un verdadero honor para mí que el señor Carlos Bardasano, que es de los mejores productores que hay, esté confiando en mí para este proyecto que es muy completo, muy bonito, pero que lleva música y que lleva obviamente actuación y un elenco increíble", contó la exintegrante de la extinta agrupación musical RBD en un reciente encuentro con la prensa en México. En esta telenovela, que está por iniciar sus grabaciones en México, la actriz y cantante mexicana se adentrará en la piel de Emilia, una joven mujer que en contra de la voluntad de su madre se enfrenta a todo y a todos para seguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Dulce María Así lucirá Dulce María como protagonista de la telenovela Pienso en ti | Credit: Instagram Dulce María Dos 'rebeldes' juntas La artista de 36 años volverá a compartir set de grabación en esta esperada historia con una actriz con la que curiosamente trabajó en la exitosa telenovela juvenil Rebelde entre 2004 y 2006. Dulce María Dulce María en un evento en agosto de 2022 | Credit: Mezcalent Se trata de María Fernanda García, quien dio vida a Alicia Salazar, la inolvidable secretaria del prestigioso colegio Elite Way School en el que estudiaban Mía, Roberta, Lupita y compañía. Feliz de volver a trabajar juntas después de tantos años, Dulce no tardó en compartir la noticia a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores. "Miren quién está aquí", anunció Dulce. María Fernanda Credit: Instagram Dulce María "¡Qué buena onda volver a trabajar con mi queridísima Dulce!", expresó por su parte María Fernanda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce y María Fernanda también compartieron set de grabación en el año 2009 en la telenovela juvenil de TelevisaUnivision Verano de amor, donde sus personajes eran familia. Dulce María Dulce María y María Fernanda en la telenovela Verano de amor (2009) | Credit: Mezcalent Las actrices no han revelado la relación que tendrán ahora sus personajes en Pienso en ti, pero el simple hecho de saber que volverán a estar juntas tiene muy emocionados a los fans de Rebelde. Pienso en ti se estrenará en el primer trimestre del 2023.

