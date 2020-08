Dulce María se une al elenco de Falsa identidad 2 "Es un personaje muy interesante", avanza la actriz y cantante mexicana a People en Español. ¡Mira las primeras imágenes oficiales de la exRBD en la serie! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya es oficial! Dulce María se suma al elenco protagónico de la segunda temporada de la exitosa serie de Telemundo Falsa identidad. La reconocida actriz y cantante mexicana, quien alcanzó la popularidad hace más de 15 años con su personaje de Roberta Pardo en la telenovela juvenil de Televisa Rebelde (2004), hará próximamente su debut en la cadena de habla hispana como parte de esta esperada ficción. "Estoy muy feliz porque oficialmente ya les puedo contar que me uno a la segunda temporada de Falsa identidad con el personaje de Victoria Lamas", cuenta emocionada a People en Español desde el set de grabación de la serie la exRBD. Image zoom Dulce María es Victoria Lamas en Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO “Es personaje muy interesante. Ojalá que lo disfruten mucho, tanto como yo. No se la pierdan”, agrega la intérprete de éxitos como ‘Inevitable’, ‘Rompecorazones’ y ‘No sé llorar’, quien pronto debutará como mamá fruto de su matrimonio con Paco Álvarez. Image zoom Dulce María es Victoria Lamas en Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO La actriz, que comenzó a grabar la ficción antes de que estallara la pandemia de coronavirus, retomó hace algunas semanas en México las grabaciones extremando todas las medidas de precaución necesarias debido a su embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protagonizada por Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez, Sonya Smith y Azela Robinson, la nueva temporada de Falsa identidad retoma la trama dos años después del final de suspenso de su primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel (Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo (Yáñez). En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para ayudar a su familia. No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia.

