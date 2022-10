Dulce María habla de su regreso a las telenovelas Tras varios años de ausencia en melodramas, Dulce María regresa en plan estelar y convertida en mamá. Ahora, la actriz da detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2016, Dulce María tuvo su última aparición en una telenovela formal cuando realizó Corazón que miente. Si bien realizó otros trabajos, la actriz considera que ahora llevará a cabo su regreso al formato tradicional con el melodrama Pienso en ti, donde comparte créditos estelares con David Zepeda. "Estoy muy emocionada, muy agradecida con esta gran oportunidad", mencionó a los medios de comunicación. "Es regresar a las telenovelas con David que es un increíble ser humano y gran compañero". La también cantante no pudo contener la emoción de encabezar el elenco de esta producción. "Un verdadero honor para mí que el señor Carlos Bardasano, que es de los mejores productores que hay, esté confiando en mí para este proyecto que es muy completo, muy bonito porque lleva música y, obviamente, actuación y un elenco increíble", mencionó. Como se trata de un proyecto musical, la famosa explicó si habrá algún tema de su autoría. "Estamos en eso [de componer alguna canción] porque la verdad es una novela súper súper absorbente. Estos leyendo los libretos, estoy grabando algunas canciones, desde hace un mes, aparte soy mamá. Me quería meter un poco más a las compasiones, pero está difícil porque o me pongo a componer y a crear, o esto. Ahorita tenemos dos, pero son muchas canciones las que van a haber, no solamente de mi personaje", explicó. "Me encantaría, a lo mejor en algún momento se da; pero ahorita estoy enfocadísima en crear el personaje, en los talleres que tengo con los directores, con David". Dulce María Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dulce María confiesa que ha sido difícil integrarse a Pienso en ti porque tiene que dejar a su hijita, pero al mismo tiempo está "muy emocionada" con este nuevo reto profesional. "Es la primera vez que voy a hacer un proyecto así, ahora que soy mamá", expresó. "La bebé me voy y llora, al mismo tiempo están confiando en mí".

