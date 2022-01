Dulce María recuerda el vergonzoso momento en el que le sacó la lengua a este actor en una escena de beso en una telenovela "Estaba así muerta de pena porque nadie me dijo que no se hacía", reveló la artista mexicana en una reciente entrevista para Pinky Promise. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María | Credit: Victor Chavez/Getty Images Las anécdotas que viven los protagonistas de las telenovelas en un set de grabación, especialmente las relacionadas con las escenas románticas, darían para escribir una saga interminable de libros. Aunque en pantalla todo se ve muy natural, la realidad es que en la mayoría de los casos ese tipo de escenas resultan muy incómodas para sus actores y más cuando no se tiene mucha experiencia, como le sucedió en su día a Dulce María mientras grababa el exitoso melodrama de Televisa Primer amor a 1000 x hora. La artista mexicana, quien recientemente destapó lo poco que ganaba como integrante de RBD, rememoró en una reciente entrevista para el programa Pinky Promise que conduce Karla Díaz, el vergonzoso momento que vivió en 2000 en una escena de beso junto al actor Kuno Becker. Kuno Becker Kuno Becker | Credit: Mezcalent "La primera vez que tuve que besar a alguien fue en a 1000 x hora y fue a Kuno Becker y yo no tenía idea cómo tenía que dar un beso", comenzó sincerándose Dulce. "Entonces yo le preguntaba que, de hecho, creo que el director era Pardo: 'Yo nunca he dado un beso en novela, ¿qué hago?'. 'Tú llega y lo besas'. Y le digo: '¿Pero así como normal?'. 'Sí'. También a él le pregunté y me dijo: 'Sí, tú llega y dame…'. Yo llegué y ni cuenta me di hasta que lo vi que todo el mundo estaba así de que había sacado la lengua. ¡Qué oso me dio!", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exintegrante de RBD reconoció que cuando se percató de lo que había hecho no quería salir de su casa. "Estaba así muerta de pena porque nadie me dijo que no se hacía".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dulce María recuerda el vergonzoso momento en el que le sacó la lengua a este actor en una escena de beso en una telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.