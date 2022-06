Dulce María recrea 18 años después el icónico look de Roberta Pardo La artista mexicana volvió a lucir el fin de semana durante su participación en el 2000's Pop Tour el mismo look que lució su personaje en la exitosa telenovela Rebelde hace casi dos décadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María como Roberta Pardo en Rebelde (2004) | Credit: Mezcalent Este fin de semana fue muy especial para los fans de RBD y no solo por el sorpresivo regreso a los escenarios de Anahí en el concierto que dio Karol G en México, con quien interpretó a dúo una de sus canciones más populares, 'Sálvame'. Dulce María, quien fuera compañera de Anahí en el desaparecido grupo musical surgido de la exitosa telenovela Rebelde, también se subió el sábado al escenario –en su caso al del 2000's Pop Tour – para interpretar algunos de los temas musicales que inmortalizaron a RBD, entre ellos éxitos como 'Sólo quédate en silencio', 'Aún hay algo' y 'Tras de mí'. "Gracias por todas las muestras de cariño, por tantos mensajes, por tantos comentarios tan bonitos y positivos. Atrás del resultado de 2000's Pop Tour hubo muchísimo trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso, pasión, ganas, unión, compañerismo, admiración, respeto no solo de cada uno de mis compañeros con los que tengo el honor de compartir este escenario único, sino todo el equipo de BOBO Producciones, el staff, los músicos que son unos chingones….", no tardó en expresar la actriz y cantante mexicana por medio de su cuenta de Instagram. La artista de 36 años, quien está a punto de alcanzar los 10 millones de seguidores en la citada red social, optó por recrear para una ocasión tan especial como esta el look que lució hace más de tres lustros en la piel de Roberta Pardo, su personaje en la exitosa telenovela de Televisa. Dulce María Dulce María como Roberta Pardo en 2004 | Credit: Mezcalent El resultado, una copia casi exacta del look original, no dejó indiferente a nadie. "Hasta yo me sorprendí al verme al espejo", reconoció entre risas Dulce. "El responsable de esta inesperada sorpresa fue el gran Javier Díaz HairStyle y el supermaquillaje darky pero para show de mi queridísimo Ger Parra. Son unos chingones", expresó. La cantante por supuesto no se olvidó del característico piercing en la nariz que lucía Roberta. "Mi piercing que hace un par de meses pedí por internet y de pura casualidad lo traía en mi bolsa y oh sorpresa no se ha cerrado", compartió la también actriz desde su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus incondicionales seguidores no se hicieron esperar. "Roberta Pardo volvió" o "Nos devolviste de nuevo a la adolescencia a todos literalmente", se puede leer entre los miles de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

