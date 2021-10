Dulce María opina sobre la nueva versión de Rebelde tras ver su primer video musical La actriz y cantante mexicana ya tuvo la oportunidad de ver el primer video musical que lanzó Netflix sobre la nueva generación de Rebelde y esto es lo que opina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María; nueva generación de Rebelde | Credit: Mezcalent; Netflix Una nueva generación de rebeldes llegará a Netflix el 5 de enero de 2022. Para ir calentando motores, la plataforma de streaming lanzó la semana pasada el primer video musical de la serie en el que aparecen sus protagonistas interpretando por primera vez 'Rebelde', el famoso tema musical que lanzó en su día a la fama a Anahí, Dulce María, Maite Perroni y compañía. El video, como era de esperar, generó al instante un sinfín de críticas a través de las redes sociales ya que las comparaciones entre una y otra versión no se hicieron esperar. "Eso no es Rebelde", "Nada superará a RBD", "Me van a perdonar pero lo que le hicieron a la canción original es terrible" o "Nada como los originales", se puede leer entre las miles de reacciones que generó el primer video musical de la nueva versión de Rebelde. ¿Pero qué opina Dulce María, integrante de RBD, sobre este avance? "Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea 'Rebelde' la canto hasta dormida, pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros", comentó recientemente la artista de 35 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de éxitos como 'No pares', 'Ingenua' y 'Antes que ver el sol' señaló que cada versión de Rebelde es única y va dirigida a una generación diferente. "Finalmente Rebelde era un remake de Erreway, que fue la primera serie de Rebelde, entonces creo que siempre es válido y es bueno y van para otra generación", destacó. "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente y pues bueno me dio como nostalgia y les deseo lo mejor", expresó.

