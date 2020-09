Dulce María, entre Falsa identidad y el regreso de RBD La actriz y cantante mexicana debutará el 22 de septiembre en las pantallas de Telemundo con la nueva temporada de Falsa identidad, historia que tuvo que grabar embarazada en plena pandemia; mientras el fenómeno de RBD revive gracias a la liberación de su música en todas las plataformas digitales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Dulce María 'es un honor' formar parte del elenco de la exitosa telenovela de Telemundo Falsa identidad, cuya segunda temporada se estrena el martes 22 de septiembre en horario estelar. Además de estar arropada por un gran elenco, la actriz mexicana interpreta en esta historia a Victoria Lamas, 'un personaje muy diferente' a todo lo que había hecho hasta ahora. Era realmente triste y lamentable que [la música de RBD] no estuviera en ninguna plataforma. La gente no ha dejado de exigirlo, de pedirlo y realmente lo lograron. - Dulce maría "Es una mujer muy fuerte que sabe levantarse de las adversidades más fuertes de la vida y lo mejor es que no se vuelve una persona vengativa. Es una mujer muy inteligente, muy centrada, como muy estructurada. Es abogada. Es una mujer muy valiente también que no tiene miedo a nada y está sumamente comprometida con su causa que es hacer justicia", avanzó emocionada la también cantante en un reciente live en Instagram con la presentadora Alexandra Olavarría. Image zoom Dulce María es Victoria Lamas en Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO [Estar grabando embarazada] era como una angustia de estar preocupada obviamente por todo lo que estaba pasando, por estar expuesta y también por terminar este gran proyecto. - Dulce María La intérprete de 34 años contó que se enteró de la noticia de su embarazo meses atrás mientras se encontraba a la espera de poder retomar las grabaciones de la ficción en plena pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente es algo que esperábamos con todo el amor del mundo Paco y yo pero como a finales de año, no lo esperábamos ahorita", se sinceró Dulce. "[Pero] yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Ya habíamos parado de grabar y fue entre marzo y julio que me enteré que estaba embarazada y en julio tuve que regresar a grabar una parte", explicó. Ahorita no se sabe [si habrá reencuentro de RBD], estamos viviendo momentos muy difíciles, yo estoy embarazada, pero nunca digas nunca, todo puede suceder. - Dulce María Dulce, que tiene más de 7 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que retomar las grabaciones de la telenovela estando embarazada no fue algo que disfrutara mucho. "Era como una angustia de estar preocupada obviamente por todo lo que estaba pasando, por estar expuesta y también por terminar este gran proyecto", aseveró. Image zoom Dulce María en Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO La actriz también se pronunció sobre el revuelo que ha generado en las redes sociales la liberación de la discografía de RBD en todas las plataformas digitales. "Era realmente triste y lamentable que no estuviera en ninguna plataforma. La gente no ha dejado de exigirlo, de pedirlo y realmente lo lograron. Ya la gente que tenía que arreglar todo el tema de los derechos y todo ya lo arreglaron", detalló la estrella mexicana. ¿Pero será que veremos un reencuentro del grupo sobre el escenario? "Ahorita no se sabe, estamos viviendo momentos muy difíciles, yo estoy embarazada, pero nunca digas nunca, todo puede suceder", respondió la inolvidable Roberta de Rebelde.

Close Share options

Close View image Dulce María, entre Falsa identidad y el regreso de RBD

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.