El beso que incomodó a Dulce María en Rebelde Eddy Vilard, quien interpretó a 'Teo' en la exitosa telenovela juvenil de Televisa, confesó recientemente que la poca experiencia que tenía en ese momento como actor lo llevó a incomodar sin querer a su compañera durante una escena de beso. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dar besos en la ficción cuando no se tiene mucha experiencia en el mundo de la actuación puede terminar resultando una experiencia desastrosa. Y si no que se lo pregunten a Eddy Vilard, quien dio vida a Teo en Rebelde. El actor y presentador mexicano apenas tenía 15 años cuando comenzó a grabar esta exitosa telenovela juvenil en la que dio su primer beso de ficción. Image zoom Eddy Vilard en Rebelde "Yo había hecho comerciales, una película… Cositas así que todavía no impactaban tanto como una novela de Televisa en canal de Las Estrellas y de repente entro a Rebelde y entonces me toca hacer mi primera escena de beso y yo tenía 15 años", rememoró Eddy recientemente en el programa Pinky Promise. "[A esa edad] pues te das tus besos y sabes de la vida tranquilamente, pero yo no sabía cómo tienes que dar un beso en una novela", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nula experiencia dando besos en la ficción llevó al actor a incomodar sin querer a su compañera Dulce María, con quien tenía que darse un beso sensual en escena. Image zoom Dulce María y Eddy Vilard Mezcalent (x2) "En esa escena llega el director y me dice ‘tienes que ser superapasionado. Tiene que ser un beso caliente, sensual, que te estás derritiendo por ella’. Y yo fui a mis recuerdos de novias y dije pues tengo que soltar la lengua y duro, tantito agarrar el labio, morder suavecito…", relató. Eddy se percató de inmediato que Dulce se había incomodado con su manera de besarla y fue cuando cayó en cuenta de su error. "Pobre de Dulce María le metí un atascón en el beso. Obviamente se sintió supermal, o sea se notó la incomodidad de ella y eso hizo que yo me diera cuenta de que estuvo mal", aseguró.

