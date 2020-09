Dulce María llega esta noche a Falsa identidad en busca de justicia La actriz y cantante mexicana hará su debut este viernes en la segunda temporada de la telenovela que protagonizan Camila Sodi y Luis Ernesto Franco. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo estrenó el pasado martes 22 de septiembre la segunda temporada de Falsa identidad pero no será hasta esta noche cuando aparezca en escena Victoria Lamas, personaje interpretado por Dulce María. "Para mí realmente ha sido todo un honor integrarme a Falsa identidad e integrarme a Telemundo porque la verdad es que admiro y valoro muchísimo todo el trabajo que se hace en las producciones que yo había visto y Falsa identidad fue un proyecto superexitoso", dijo la actriz y cantante mexicana durante la premiere virtual de la serie. La artista, que tiene cerca de 8 millones de seguidores en Instagram, aterriza este viernes en la historia en la piel de una mujer que busca hacer justicia tras perderlo todo. "Lo bueno es que a pesar de que sí es víctima de cosas terribles que le han pasado no se vuelve mala. Ella quiere ayudar. Tiene una fundación entonces por ese medio conoce a Isabel y a Diego. Ella está siempre del lado de la justicia, ella quiere hacer justicia por la vía legal y trata de ser muy estructurada y de seguir sus principios", avanza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la mayoría de sus compañeros ya tenían un tiempo trabajando juntos, la actriz pudo acoplarse al equipo que ya se tenía armado de la anterior temporada. "La verdad es que me recibieron superbien. Todos se portaron increíble conmigo y yo también obviamente tenía que estar como observando porque ellos ya tenían un ritmo, los personajes y todo, pero la verdad es que aprendí muchísimo de ellos", asevera. Falsa identidad 2 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

