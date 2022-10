Dulce María y David Zepeda se reúnen por primera vez con el elenco al completo de la telenovela Pienso en ti Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pienso en ti Credit: W Studios Previo a su inminente inicio de grabaciones, el elenco al completo de la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Carlos Bardasano, sus escritores, productores y directores se reunieron esta semana para la lectura del primer guion. Un momento mágico y emotivo en el que pudieron convivir todos por primera vez. Empezar galería Sus protagonistas Pienso en ti Credit: W Studios Dulce María y David Zepeda no pueden estar más emocionados ante el inminente inicio de grabaciones de Pienso en ti, la nueva telenovela original de TelevisaUnivision que produce Carlos Bardasano y en la que la música tendrá un destacado protagonismo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Historia mágica Pienso en ti Credit: W Studios "Es una historia maravillosa y mágica, es una historia de cumplir sueños, aspiracional, no importa la edad para cumplir un sueño y yo tenía un sueño hace muchos años que era trabajar con Dulce y hoy se me da ese sueño y creo que con la mejor historia para que ella vuelva juntando sus dos pasiones, que es la música y la actuación", contó Bardasano en una entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes. 2 de 10 Ver Todo Será Emilia Pienso en ti Credit: W Studios Dulce María interpretará a Emilia, una joven mujer que en contra de la voluntad de su madre se enfrenta a todo y a todos para seguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Agradecida y emocionada Pienso en ti Credit: W Studios "Estoy muy, muy emocionada, muy agradecida con esta gran oportunidad. Emocionada de regresar a Televisa, de regresar a las telenovelas, de protagonizar con David, que es un increíble ser humano y gran compañero, con todo el elencazo que se está armando, los grandes directores", expresó Dulce. 4 de 10 Ver Todo Un honor Pienso en ti Credit: W Studios Para la exintegrante de RBD es "un verdadero honor que el señor Carlos Bardasano, que es de los mejores productores que hay, esté confiando" en ella para protagonizar este proyecto. 5 de 10 Ver Todo Será Ángel Pienso en ti Credit: W Studios Zepeda, por su parte, interpretará a Ángel, el vocalista del grupo musical más exitoso de México. Mientras en el terreno profesional la vida le sonríe, en el personal "tiene una gran fragilidad con la pérdida de sus padres". Todo cambia cuando conoce a Emilia (Dulce), una fan con un gran talento para la música de la que se enamorará como nunca lo había hecho. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Historia apasionante Pienso en ti Credit: W Studios "Es una historia apasionante que involucra también la música, que involucra personajes muy complejos", dijo Zepeda. 7 de 10 Ver Todo Garantía de éxito Pienso en ti Credit: W Studios El productor de la telenovela, Carlos Bardasano, ha estado al frente de exitosos títulos como Si nos dejan, El dragón y, más recientemente, la nueva versión de Los ricos también lloran. 8 de 10 Ver Todo Juntos de nuevo Pienso en ti Credit: W Studios Dulce y David ya habían tenido la oportunidad de compartir set de grabación hace 10 años en el melodrama de TelevisaUnivision Mentir para vivir (2013). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio También cantarán Pienso en ti Credit: W Studios Además de actuar, tanto la exintegrante de RBD como el actor mexicano también cantarán en el melodrama. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

