Dulce María y David Zepeda ¡inician grabaciones de la telenovela Pienso en ti! La exRBD y el galán mexicano comenzaron a grabar este lunes en México como protagonistas el nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dulce María Dulce María; Jessica Díaz y David Zepeda | Credit: Instagram (x2) La historia de amor que vivirán Dulce María y David Zepeda como protagonistas de la nueva telenovela de TelevisaUnivision Pienso en ti comenzó a contarse este lunes en México. El melodrama que produce Carlos Bardasano, responsable de exitosos títulos como Si nos dejan y la nueva versión de Los ricos también lloran, inició sus grabaciones este 31 de octubre. "Hola Emilia [así se llama su personaje] muero por conocerte. Gracias Carlos Bardasano. Vamos con todo", escribió la exintegrante de RBD a través de sus historias de Instagram. La intérprete de éxitos como 'Ingenua' e 'Inevitable' acompañó sus palabras de una foto en la que deja ver por primera vez el look que lucirá como protagonista de este melodrama. Dulce María Así lucirá Dulce María como protagonista de la telenovela Pienso en ti | Credit: Instagram Dulce María Lizeth Goca, quien forma parte del elenco de la telenovela, compartió por su parte una instantánea en la que posa desde el set de grabación en compañía de la artista de 36 años. "Hoy iniciamos grabaciones de Pienso en ti", escribió Lizeth junto a la foto. Dulce María Dulce María en las grabaciones de la telenovela Pienso en ti | Credit: Instagram Dulce María La antagonista principal del melodrama, la actriz y cantante mexicana Jessica Díaz, aseguró estar poniendo "todo mi amor, pasión y entrega en esta historia". "Día 1 construyendo este nuevo personaje de la mano de un maravilloso equipo. Esto ya arrancó. Dios al control de todo", fueron las palabras que escribió desde su perfil de Instagram, donde compartió varias imágenes de lo que dio de sí esta primera jornada de grabación. Jessica Díaz Jessica Díaz, antagonista de la telenovela Pienso en ti | Credit: Instagram Jessica Díaz En una de esas instantáneas la actriz presume de la compañía de David Zepeda, con quien su personaje, Jeanine, tendrá mucha interacción a lo largo de la telenovela. David Zepeda Jessica Díaz y David Zepeda en las grabaciones de la telenovela Pienso en ti | Credit: Instagram Jessica Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pienso en ti narra la historia de Emilia (Dulce María), una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Cuando Emilia conoce a Ángel (Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión y la vida. La telenovela se estrenará el primer trimestre del próximo año en México.

