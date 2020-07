Dulce ambición, así es la nueva telenovela estelar que ya promociona Univision La cadena de habla hispana comenzó a promocionar el inminente estreno de este drama brasileño de Globo que presenta una protagonista fuerte y empoderada llamada María de la Paz (Juliana Paes) y una antagonista inusual: su hija Josiane (Agatha Moreira). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas brasileñas regresan a la barra de programación estelar de Univision. Tras emitir en el pasado exitosos títulos como El rico y Lázaro, la cadena de habla hispana volverá a apostar por una nueva ficción proveniente de Brasil. Se trata de Dulce ambición, un drama actual producido por Globo que batió récords de audiencia el año pasado en su país de origen. Univision comenzó a promocionar esta semana la inminente llegada de esta telenovela que promete cautivar al público con una historia de amor y ambición entre una madre y su hija. "Univision presenta la serie internacional que batió récords de audiencia. Esta es la historia de María de la Paz, una mujer que rompe los moldes", anuncia a bombo y platillo la cadena. Dulce ambición presenta una protagonista fuerte y empoderada llamada María de la Paz, interpretada por la actriz turca Juliana Paes, y una antagonista inusual: su hija Josiane. María es una confitera que se convierte en una empresaria acaudalada 20 años después de perder al amor de su vida, Amadeus, a quien la abuela de esta mató el día de su boda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras ese suceso, María huye de su pueblito a la ciudad, donde se entera de que está embarazada. Veinte años más tarde, su hija Josiane, quien aborrece el origen humilde de su madre, forma una alianza con Regis, un encantador estafador, para robarle la fortuna a María. Pero este se enamora de María y cuando esto ocurre, pasa lo inimaginable: Amadeus reaparece en su vida. La telenovela, que aún no tiene fecha de estreno, promedió durante la transmisión de su último capítulo en Brasil en noviembre del año pasado 55,4 millones de televidentes, de acuerdo a información difundida el portal especializado en televisión TV News.

Close Share options

Close View image Dulce ambición, así es la nueva telenovela estelar que ya promociona Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.