Dramáticas, la teleserie que reactiva la realización de producciones originales en Venezuela tras 7 años de pausa Hablamos con la protagonista, Scarlet Ortiz, y el productor ejecutivo, Daniel Ferrer Cubillán, de esta teleserie con la que vuelve a activarse la industria audiovisual en Venezuela. "Dramáticas representa un antes y un después en el mundo del entretenimiento venezolano", asevera Ferrer. "Nosotros como venezolanos en una época fuimos muy fuertes en dramáticos a nivel mundial y dar el paso para que esto vuelva a suceder es maravilloso", comenta Ortiz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz, protagonista de Dramáticas | Credit: Cortesía Hispanomedios Tras 7 años de pausa, la realización de producciones originales vuelve a activarse en Venezuela con Dramáticas, una teleserie de doce capítulos protagonizada por Scarlet Ortiz, Luis Gerónimo Abreu y Roxana Díaz y producida por Hipanomedios en alianza con Venevision. "Dramáticas representa un antes y un después en el mundo del entretenimiento venezolano. Es la reactivación de la industria audiovisual con la primera teleserie hecha en formato de alta calidad con los parámetros de plataformas internacionales más altos con un elenco nunca antes reunido", cuenta Daniel Ferrer Cubillán, productor ejecutivo de la ficción y CEO de la productora y agencia de representación artística Hipanomedios. "Mi gran sueño profesional era poder hacer ficción en Venezuela. Desde pequeño he sido un consumidor asiduo de los dramáticos venezolanos y para mí era definitivamente una necesidad, no entendía cómo en las plataformas internacionales actualmente existen contenidos de todos los países y Venezuela, que le enseñó al mundo a hacer ficción, no tenía. De allí viene justamente mi idea de poder hacer este proyecto", explica. Mi gran sueño profesional era poder hacer ficción en Venezuela — Daniel Ferrer Cubillán, productor y mánager Para Ferrer es un honor poder ser de alguna manera el impulsor de esta reactivación. "Costó mucho esfuerzo, mucho trabajo poner de acuerdo a mucha gente, la inversión, que evidentemente también es cuantiosa para poder hacerlo en una industria que estaba paralizada desde hace 7 años, pero finalmente se logró y eso es una gran bendición", comenta. "A mí me llena de privilegio primero poder brindarles oportunidades de trabajo a tanta gente que quiero, que respeto, que admiro y que estaban de alguna manera en un stand-by eterno, así que me siento comprometido, agradecido. Más que un compromiso es una gran responsabilidad". Scarlet Scarlet Ortiz en las grabaciones de Dramáticas | Credit: Cortesía Hispanomedios El CEO de Hispanomedios no solo es el productor ejecutivo de la teleserie, también ideó junto a Daniel Alfonso Rojas la historia original que se contará a lo largo de sus 12 episodios. "Está basada en el mundo detrás de las telenovelas, cómo se hace una telenovela, lo que involucra, el equipo que participa, lo que ocurre… Realmente está muy divertida", comparte. "Es una comedia dramática en la que vamos a poder ver a dos productores haciendo de las suyas para poder lograr realizar un dramático en un canal de televisión de un país que está viviendo diferentes circunstancias". Nosotros como venezolanos en una época fuimos muy fuertes en dramáticos a nivel mundial y dar el paso para que esto vuelva a suceder es maravilloso — Scarlet Ortiz, actriz Scarlet es la protagonista de Dramáticas. La actriz venezolana llevaba una década sin hacer ficción en su país. "Me siento muy orgullosa de que me hayan llamado para formar este elenco tan bello de venezolanos. Esto para mí es muy importante porque nosotros como venezolanos en una época fuimos muy fuertes en dramáticos a nivel mundial y dar el paso para que esto vuelva a suceder es maravilloso", señala. "No solamente se trata de posicionar de nuevo a Venezuela en un buen lugar, en el lugar que se merece, sino de generar trabajo en mi país", agrega. Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz, protagonista de Dramáticas | Credit: Cortesía Hispanomedios La experiencia de volver a trabajar en Venezuela no ha podido ser más positiva para ella. "La gente la siento contenta, está feliz, está emocionada por lo que se viene con Dramáticas. Me han tratado demasiado bonito. Me encuentro gente en la calle que me saluda con tanto amor, con tanto cariño. Agradezco encontrarme con una gente feliz, bonita, con ganas de hacer, con ganas de trabajar, con ganas de que fluyan las cosas en Venezuela, y eso me hace muy feliz". Lupita Ferrer Lupita Ferrer ensayando una escena de Dramáticas | Credit: Cortesía Hispanomedios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La heroína de exitosos melodramas como Secreto de amor y Alma indomable interpreta a Marilyn Ortiz, un personaje "que tiene muchos matices". "No puedo decir mucho, pero me siento muy feliz. Es un personaje muy rico. Va a traer muchas sorpresas". Escrita por Indira Páez, César Sierra, Daniel Alfonso Rojas, Violeta Fonseca y Fernando Martínez, Dramáticas cuenta en su elenco con grandes estrellas de la actuación, como Lupita Ferrer, Tania Sarabia, Elba Escobar, Mimí Lazo, Amanda Gutiérrez, Hilda Abrahamz, Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Fernando Villate, Aroldo Betancourt, Víctor Drija, Isabella Pérez, Rosmeri Marval, Arán de las Casas y el primer actor Jorge Palacios. Roxana Díaz Roxana Díaz en las grabaciones de Dramáticas | Credit: Cortesía Hispanomedios Contrario a lo que pudiera parecer, conformar un elenco de ese nivel no resultó una tarea difícil para su productor. "Desde el primer momento que los llamé todos estuvieron ganados a hacerlo, honestamente más bien creo que no hemos tenido suficientes personajes para tanto actor que nos gustaría meter", comenta Ferrer. "Hay un elenco extraordinario. Creo que nunca hubiera podido pensar en un mejor elenco que este. Ojalá que este sea el principio de muchos más proyectos". La teleserie llegará a las pantallas de Venevision en el último trimestre de 2023 para luego dar el salto y convertirse en la primera producción venezolana actual en verse en streaming.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dramáticas, la teleserie que reactiva la realización de producciones originales en Venezuela tras 7 años de pausa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.