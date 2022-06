Las dos telenovelas de producción propia que estrenará Telemundo durante la segunda mitad del año Los dramas turcos se han adueñado del prime time de la cadena hispana, pero ya se acercan 2 ficciones originales a su programación estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas se han adueñado del prime time de Telemundo. La cadena hispana tiene actualmente dos producciones turcas en su horario de máxima audiencia: Amor valiente e Infiel, que cuenta con la actuación protagónica de Cansu Dere, la inolvidable Zeynep de Madre. Pero, aunque ahora no hay ninguna al aire, las ficciones de producción propia de Telemundo volverán a tener presencia pronto en la programación estelar de la televisión hispana. La cadena planea estrenar durante la segunda mitad del año dos producciones originales, según avanzó recientemente en exclusiva Telemundo a People en Español. La reina del sur 3 es una de ellas. La tercera temporada de la exitosa superserie que protagoniza Kate del Castillo aterrizará en los próximos meses en el prime time de Telemundo. La reina del sur Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur | Credit: TELEMUNDO "Lo que hace esta temporada aún más especial es que se lleva a cabo en América Latina. La audiencia podrá disfrutar de los escenarios más distintivos y espectaculares de la región, y sentirse de vuelta en casa, mientras acompañan a Teresa Mendoza en esta nueva e impactante etapa", dijo el año pasado Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, sobre esta nueva entrega que da un salto en el tiempo de 4 años respecto al final de la anterior temporada. La otra producción original que aterrizará en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana antes de que finalice el año es el melodrama La mujer de mi vida. La mujer de mi vida Iván Sánchez y Angélica Celaya, protagonistas de La mujer de mi vida | Credit: TELEMUNDO Iván Sánchez, el inolvidable 'gallego' de La reina del sur, y Angélica Celaya son los protagonistas de esta ficción que marca el regreso a las villanías de Catherine Siachoque, quien recientemente sorprendió a muchos al anunciar que está estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard. "Esta es una historia de amor verdadero que llegará directo al corazón del público al verse reflejados en los personajes que enfrentan retos y problemas de familia donde el amor será la clave para superar todo", dijo el año pasado Karen Barroeta, Vicepresidente Ejecutiva de Producción y Desarrollo para Telemundo Global Studios, sobre el proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La historia, que se grabó el año pasado en los estudios de Telemundo Center en Miami, gira alrededor de Ricardo (Sánchez), un hombre que es traicionado por su mejor amigo, quien intenta matarlo para apoderarse de su empresa y la familia que nunca tuvo. Pero 15 años después regresará dispuesto a recuperar lo que le pertenece, asumiendo para ello una nueva identidad.

