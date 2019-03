¿Dónde están los protagonistas de Pasión de gavilanes? Repasamos el paradero del elenco de esta mítica telenovela colombiana que se estrenó en el año 2003 y se convirtió en uno de los melodramas más vistos de las últimas décadas. Repasamos el paradero del elenco de esta mítica telenovela colombiana que se estrenó en el año 2003 y se convirtió en uno de los melodramas más vistos de las últimas décadas. More jclar UNA TELENOVELA INOLVIDABLE Cortesía de Telemundo MARIO CIMARRO DANNA GARCÍA Getty Images; Cortesía de Televisa PAOLA REY Getty Images PAOLA REY Instagram/Paola Rey JUAN ALFONSO BAPTISTA Getty Images; Instagram/Juan Alfonso Baptista NATASHA KLAUSS Getty Images NATASHA KLAUSS Instagram/Natasha Klauss MICHEL BROWN Getty Images MICHEL BROWN Cortesía de Telemundo ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ Getty Images ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ Cortesía de Televisa 1 of 12 Advertisement 1 of 12 Cortesía de Telemundo UNA TELENOVELA INOLVIDABLE Este mítica telenovela relata la historia de amor y desamor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Advertisement 2 of 12 MARIO CIMARRO Ha sido, sin duda, uno de los galanes más deseados de las telenovelas. En parte gracias a su protagónico en la telenovela Pasión de gavilanes, donde dio vida al impulsivo Juan Reyes. Sin embargo, por varios años estuvo alejado de los melodramas. 3 of 12 Getty Images; Cortesía de Televisa DANNA GARCÍA La actriz ya había protagonizado varios éxitos antes de Pasión de gavilanes, pero ninguno de la magnitud de este melodrama que cambiaría su vida para siempre. A sus 41 años, la actriz sigue siendo una de las protagonistas de telenovela más queridas por el público. Advertisement 4 of 12 Getty Images PAOLA REY “Fue muy divertido grabarla. Realmente me llevaba muy bien con todos e hice grandes amigos. Vivimos muchos momentos como en familia. Todo fue perfecto”, recuerda la actriz de 39 años sobre su desempeño en Pasión de gavilanes. Advertisement 5 of 12 Instagram/Paola Rey PAOLA REY Está casada con el actor colombiano Juan Carlos Vargas, con quien tiene un hijo. “Él hace que sea absolutamente feliz todos los días de mi vida. Me mueve el alma y el corazón”, expresa sobre su retoño. En el terreno profesional, la actriz no ha dejado de trabajar en su Colombia natal como protagonista de exitosas historias. Advertisement 6 of 12 Getty Images; Instagram/Juan Alfonso Baptista JUAN ALFONSO BAPTISTA Poco podía imaginarse el actor que interpretar al interesado Óscar Reyes en Pasión de gavilanes iba a marcar un antes y un después en su carrera. Gracias a esta historia ha tenido la oportunidad de trabajar en España y otros países donde la telenovela fue un éxito rotundo. Está casado desde hace varios años con la también actriz María Fernanda Barreto. Advertisement 7 of 12 Getty Images NATASHA KLAUSS “Todo fue maravilloso. Mis compañeros, las salidas con el elenco a presentaciones, los viajes que hicimos, las locaciones, los caballos…”, rememora la actriz sobre los días en que actuaba en la telenovela. Advertisement 8 of 12 Instagram/Natasha Klauss NATASHA KLAUSS A sus 43 años, Natasha es mamá de dos niñas: Isabel y Paloma. “Como mamá soy tierna, amorosa y comprensiva, pero pongo los límites cuando se debe”, asegura. Advertisement 9 of 12 Getty Images MICHEL BROWN “Fue jugar al western durante 16 meses y sin saberlo estar montado en un proyecto que me dio la posibilidad de darme a conocer en muchos lugares del mundo”, recuerda el actor sobre su participación en Pasión de gavilanes. Advertisement 10 of 12 Cortesía de Telemundo MICHEL BROWN En la actualidad, el actor está casado con la también actriz colombiana Margarita Muñoz. No es padre aún, pero sí le gustaría serlo. “Los hijos llegarán cuando tengan que llegar, sin apuros”. En lo profesional, Michel protagonizó la segunda temporada de La querida del Centauro, producción que le trajo de vuelta a Telemundo. Advertisement 11 of 12 Getty Images ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ Tuvo la fortuna de interpretar dos personajes dentro de la telenovela —Libia Reyes y Ruth Uribe— y estos le valieron para ganarse el cariño y reconocimiento del público. “Viajé mucho con esa novela y es maravilloso llegar a países a los que nunca fuiste y que la gente te vea, se emocione y te quiera tanto. Fue de las experiencias más lindas que viví”, rememora. Advertisement 12 of 12 Cortesía de Televisa ANA LUCÍA DOMÍNGUEZ 16 años después y tras haber protagonizado varias historias, la actriz colombiana ahora da vida a la carismática Tuti en la superserie Señora Acero. En lo personal, la actriz está casada con el también actor colombiano Jorge Cárdenas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

