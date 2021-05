Dominika Paleta se despide de quien fuera su papá en telenovela y más ¡de telenovela! Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Dominika Paleta Credit: Mezcalent (x2) Además, Mayrín Villanueva se reencuentra 8 años después con su hija de Mentir para vivir y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 8 imágenes! Empezar galería ¡Hasta siempre! Dominika Paleta se despidió con un emotivo mensaje del actor Guillermo Murray, quien interpretó a su papá en la telenovela Amada enemiga. El intérprete argentino perdió la vida a sus 93 años. "Buen viaje querido Guillermo Murray. Fue un enorme placer y aprendizaje trabajar contigo en televisión. Un ser humano hermoso y con un gran sentido del humor", escribió en Instagram. Murray participó además en otros exitosos melodramas como María Mercedes, Lazos de amor, Te sigo amando y La heredera. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Emotivo reencuentro Mayrín Villanueva Credit: Instagram Ana Paula (x2) Mayrín Villanueva se reencontró esta semana en las instalaciones de Televisa San Ángel con la niña Ana Paula Martínez, quien dio vida a su hija hace ocho años en la telenovela de Televisa Mentir para vivir (2013). "Un gusto verte de nuevo", escribió junto a la instantánea la inolvidable Alina, quien actualmente forma parte del elenco protagónico de la nueva telenovela de Televisa Vencer el pasado. 2 de 8 Applications Ver Todo Bióloga molecular Angelique Boyer Credit: Twitter Rosy Ocampo Angelique Boyer interpretará a Renata, una brillante bióloga molecular que ha forjado su carrera a base de grandes sacrificios, en la nueva telenovela de Televisa Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Nuevo personaje Ferdinando Valencia Credit: Instagram Ferdinando Valencia Así lucirá Ferdinando Valencia en la piel de Javier Mascaró, el enigmático personaje que interpreta en el melodrama de Televisa Vencer el pasado. "Desde las alturas trabajando para ustedes con mucho cariño", escribió el actor mexicano junto a la foto. 4 de 8 Applications Ver Todo De nuevo juntos Eduardo Santamarina Credit: Twitter Ana Martín Ana Martín está feliz de volver a compartir set de grabación en la telenovela de Televisa La desalmada con Eduardo Santamarina, con quien ya había trabajado en exitosos melodramas como Rubí y Sin tu mirada. "Grabando con mi adorado Eduardo Santamarina que tanto quiero y respeto. Lo admiro a él y a su familia y quiero decirles que es muy chistoso y es un ser humano adorable, aparte de guapísimo y gran actor", escribió en su cuenta de Instagram. 5 de 8 Applications Ver Todo Elenco estelar Angelique Boyer Credit: Instagram Horacio Pancheri Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Angelique Boyer, África Zavala y Leonardo Daniel aprovecharon un receso en las grabaciones del melodrama Vencer el pasado para tomarse esta fotografía que compartieron en las redes sociales como aperitivo de lo que está por venir. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Par de galanes Horacio Pancheri Credit: Instagram Horacio Pancheri Los actores argentinos Horacio Pancheri y Sebastián Rulli engalanarán la telenovela de Televisa Vencer el pasado. 7 de 8 Applications Ver Todo Padre de dos Angelique Credit: Instagram Manuel Flaco Ibáñez Manuel Flaco Ibáñez presumió a través de las redes sociales de la compañía de Angelique Boyer y Miguel Martínez, sus hijos en la telenovela Vencer el pasado. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

