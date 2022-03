Dominika Paleta recuerda la difícil etapa que vivió durante las grabaciones de la telenovela Triunfo del amor La actriz interpretó en su día a la villana del exitoso melodrama que protagonizaron Maite Perroni y William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Triunfo del amor William Levy y Maite Perroni; Dominika Paleta | Credit: Mezcalent (x2) Dominika Paleta hace más de un lustro que no forma parte del elenco de una telenovela –la última fue El hotel de los secretos (2016)–, pero la actriz de origen polaco recuerda con mucho cariño su etapa de trabajo en los foros de grabación de Televisa San Ángel. Con motivo de la retransmisión a través del canal TLNovelas de Triunfo del amor, la exitosa historia que antagonizó en 2010, Paleta realizó esta semana una transmisión en vivo desde YouTube en la que rememoró su participación en esta inolvidable telenovela que protagonizaron Maite Perroni y William Levy, para quienes no tiene más que palabras de elogio y cariño. "Trabajar con William Levy fue muy padre, nos llevamos muy bien, igual que con Maite Perroni, superbien", contó la actriz, quien tiene casi 1 millón y medio de seguidores en Instagram. "Yo me llevaba muy bien con él", agregó refiriéndose a Levy. "La verdad es que fue muy a gusto trabajar con él. Hay gente con la que no haces como, no sé, clic y con él hicimos superbuen clic, nos llevamos siempre muy bien, siempre fue buena onda, respetuoso, divertido, bromista". Aunque su participación en la telenovela le dejó "muy buenas experiencias", Dominika confesó que "fue una etapa medio difícil" para ella por el drama personal que estaba viviendo. "En ese momento mi mamá ya estaba enferma y en esa telenovela murió mi mamá y la verdad es que agradezco muchísimo a toda la gente que se portó superlinda conmigo durante esa novela. Me apoyaron, me dieron una semana para hacer mi luto", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí como a nivel humano fue bien fuerte esa experiencia obviamente perder a mi mamá, pero sentí un gran apoyo. También el trabajar, el seguir activa te hace de alguna forma distraerte, no tienes digamos tanto tiempo como para echarte a llorar y después hice mi luto y todo, pero fue un proyecto importante para mí", aseveró la hermana de Ludwika Paleta. La enterraron viva Dominika reconoció que una de las escenas más difíciles que le tocó grabar en la telenovela fue cuando enterraron vivo a su personaje ya que tuvo que enterrarse literal bajo tierra. Dominika Paleta Dominika Paleta en Triunfo del amor | Credit: Mezcalent "No saben cómo me costó esa escena porque sí en realidad me enterraban viva y fue horrible", admitió. "Hicieron como un hueco y cuando me enterraban me tuvieron que dejar como un tubito para poder respirar, entonces me ponían el tubito y sí me empezó a dar así no como un ataque de pánico pero sí mucha ansiedad. Es bien raro estar debajo de la tierra".

