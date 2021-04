Diseñando tu amor debuta con éxito: las cifras detrás de su exitoso estreno La telenovela protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias debutó este lunes en la cadena Univision por la puerta grande. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El melodrama tradicional mexicano regresó con fuerza al prime time de la televisión hispana de Estados Unidos con el estreno el pasado lunes 26 de abril de Diseñando tu amor. La telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias debutó como el programa en español más visto de su franja horaria de emisión tras promediar durante su primer capítulo 1,576,000 televidentes (P2+) y 582 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años. La ficción, que también cuenta con las actuaciones de Sergio Goyri, María Sorté, Armando Araiza y Osvaldo de León, entre otros, no solo se impuso con amplia ventaja a su competidor más directo, el reality deportivo Exatlón Estados Unidos (Telemundo), sino que se convirtió en el segundo programa en español más visto de todo el prime time en televidentes totales (P2+). Top 3 1.Te acuerdas de mí: 1,609,000 (P2+) 2.Diseñando tu amor: 1,576,000 (P2+) 3.La rosa de Guadalupe: 1,416,000 (P2+) Diseñando tu amor Chris Pazcal, Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, triángulo protagónico de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA En la franja de edad que abarca desde los 18 a los 49 años el melodrama llegó a ser, sin embargo, el programa en español transmitido en horario estelar más visto. A18-49 1.Diseñando tu amor: 582 mil 2.Te acuerdas de mí: 575 mil 3.La rosa de Guadalupe: 538 mil El debut de la telenovela rompió además un récord de audiencia al posicionarse como el estreno más visto de una ficción en lo que va de año en el prime time de Univision. 1.Diseñando tu amor: 1,576,000 (P2+) 2.La hija del embajador: 1,334,000 (P2+) 3.Te acuerdas de mí: 1,196,000 (P2+) Diseñando tu amor narra la historia de Valentina (Montes), una joven decidida y luchadora que nació en el seno de una familia pobre. Una tragedia la lleva a mudarse junto con su hermana Nora a la gran ciudad, donde tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de ser una diseñadora de moda y encontrará, sin imaginárselo, al verdadero amor en Claudio (Covarrubias), un atractivo abogado. Ambos tendrán que luchar por su amor y vencer todas las pruebas que les serán impuestas, incluido el regreso inesperado de Ricardo (Chris Pazcal), el novio de Valentina, quien no murió en el accidente aéreo como la joven creía. Gala Montes Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una historia que tiene todos los elementos del melodrama tradicional [pero] está adaptada para esta época. Nuestras protagonistas de entrada son dos mujeres guerreras, es decir, no está esta evolución marcada de la niña que viene del pueblo y que termina empoderada. Aquí desde un inicio nuestras protagonistas son guerreras y saben qué es lo que quieren", contaba su productor en una entrevista con People en Español previa al estreno de la telenovela. Diseñando tu amor se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Diseñando tu amor debuta con éxito: las cifras detrás de su exitoso estreno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.