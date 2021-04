Diseñando tu amor ¡ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos! La cadena Univision destapó la fecha de estreno de este nuevo melodrama de Televisa que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Diseñando tu amor, la nueva telenovela de Televisa que protagonizan Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, ya tiene fecha de estreno en la televisión hispana de Estados Unidos. El melodrama que produce Pedro Ortiz de Pinedo y que cuenta entre su elenco con destacadas figuras del medio artístico como María Sorté, Sergio Goyri y Norma Herrera comenzará a transmitirse por Univision el lunes 26 de abril a las 8 p.m., hora del Este. "Una tragedia unirá diferentes familias trayendo valor para continuar, fuerza para resistir, heridas para superar y entrelazando mundos opuestos para siempre", dice la voz en off que acompaña al nuevo vídeo promocional en el que se anuncia la fecha de estreno. Será un estreno en simultáneo con México ya que ese mismo día a las 4 de la tarde el público mexicano también podrá comenzar a disfrutar de esta esperada historia. "Estoy superemocionada y agradecida", expresa su protagonista femenina a People en Español sobre el hecho de que el melodrama se transmita a la misma vez en México y Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela está basada en una exitosa historia de origen portugués ganadora de un Emmy Internacional y, según su productor, busca hacer un 'homenaje' al género. "El 95% del total de nuestra plantilla de actores están formados en Televisa y eso a mí me tiene muy contento porque es por lo menos brindarle certeza a la audiencia de que esta historia cuenta con un elenco que ellos ya conocen y que les gusta", contaba meses atrás el productor en una entrevista con People en Español en la que revelaba detalles de la historia. Diseñando tu amor narra la historia de Valentina, una mujer inteligente y aguerrida que tras perder todo lo que tenía se ve obligada a empezar de cero en otro lugar junto a su hermana menor, de quien se tiene que hacer cargo, convirtiéndose así en el pilar de su familia. Gala Montes y Juan Diego Covarrubias Image zoom Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: Instagram Diseñando tu amor "Valentina llega a la Ciudad de México con una mano delante y una atrás, pero ella sabe que va a salir adelante, no sabe cómo, pero simplemente lo hace, y creo que ella representa muy bien el estereotipo de la mujer mexicana que tiene este lado maternal, pero también este lado trabajador y creativo", avanza quien fuera hija de Rafael Amaya en El señor de los cielos.

