Diseñando tu amor, la nueva telenovela de Univision que busca inspirar a la audiencia con una historia tradicional El melodrama protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias aterrizará en la cadena hispana el próximo lunes 26 de abril a las 8 p.m., hora del Este.

Gala Montes comenzará a tejer desde el próximo lunes 26 de abril una inspiradora historia de superación y amor a través de la pantalla de Univision como protagonista de Diseñando tu amor junto a Juan Diego Covarrubias, Ana Belena, Osvaldo de León y un destacado elenco. "Es una historia sumamente tradicional que promueve mucho los valores familiares. Es una historia que tiene romance, que tiene grandes villanos y el tamaño de los villanos es el tamaño del obstáculo al que se va a enfrentar el amor. Y en este caso nuestras dos parejas coprotagónicas se van a enfrentar realmente a muchos obstáculos para conseguir sus sueños y para poder llegar a concluir con el amor que todos queremos", comentó su productor, Pedro Ortiz de Pinedo, este miércoles durante la presentación a prensa del melodrama. "Creo que el idioma universal es el amor y esta novela habla acerca de las relaciones humanas y, sobre todo, del amor. Es importantísimo querernos. En esta novela ustedes van a ver cómo la gente aprende a quererse y cómo solo cuando te quieres puedes querer a los demás". Diseñando tu amor Credit: TELEVISA La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Sergio Goyri, María Sorté, Norma Herrera, Armando Araiza y Martha Julia, gira alrededor de Valentina (Montes), "una mujer fuerte y valiente que no se deja de nadie y que siempre lucha por las causas justas". "Las telenovelas deben inspirarnos y deseo de corazón que esta historia te haga sentir que los sueños se pueden cumplir, que trabajando y esforzándose en las metas se logran, que la familia es lo más importante y sobre todo que el amor verdadero sí existe", expresó su productor. Además de encabezar el elenco de la telenovela, Gala interpretará el tema musical principal de la historia, canción que lleva por título 'Un amor a la medida'. Más sobre la historia Valentina (Montes) y su hermana Nora (Ale Müller) trabajan en el rancho de Armando Manrique de Castro (Marco Muñoz). Valentina está perdidamente enamorada de Ricardo (Chris Pazcal), hijo de Armando. Ricardo quiere a Valentina de una manera enfermiza y ha puesto a nombre de ella una fuerte suma de dinero, que le ha robado a su padre. Armando obliga a Ricardo a viajar con él, ya que por su hija Patricia (Martha Julia), se entera de su traición y sabe que Ricardo piensa fugarse con Valentina. Sin embargo, el avión sufre un terrible accidente. Ricardo pierde la memoria, desaparece y es dado por muerto. Diseñando tu amor Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA Tras haber perdido a su padre y a su novio en el accidente, Valentina y su hermana Nora llegan a la Ciudad de México para buscar a su tío Horacio (José Elías Moreno), donde conocen a Claudio (Covarrubias), hijo adoptivo de Horacio. Valentina trata de abrirse camino por sí sola y consigue trabajo en la casa de modas de la famosa diseñadora Yolanda Pratas (Frances Ondiviela). Desde el principio, Valentina muestra gran talento, pero por su ingenuidad permite que le roben sus diseños y la despiden. Claudio descubre la habilidad de Valentina para diseñar y la lleva al atelier de Helena (Ana Belena), sin imaginar que un misterio familiar las unirá de por vida. Diseñando tu amor Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, protagonistas de Diseñando tu amor | Credit: TELEVISA Claudio y Valentina se enamorarán, pero Ricardo recuperará la memoria y buscará a Valentina, sorprendiendo a todos con la noticia de que no murió en el trágico accidente aéreo. Valentina y Claudio tendrán que defender su amor frente al sorpresivo regreso de Ricardo.

