Muere el actor de telenovelas Diego Bertie al caer del piso 14 de su edificio El protagonista de míticas historias como Natacha, Amantes de luna llena o Cosas del amor tenía 54 años. Su muerte ha sido confirmada por el hospital Casimiro Ulloa, en Lima, donde fue trasladado tras el impacto. QEPD Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Bertie, actor peruano de 54 años, protagonista de grandes títulos de telenovelas que han hecho historia en la pequeña pantalla, fallecía a las 4.28 AM de la madrugada al caer de un 14 piso del edificio en el que vivía, en el distrito de Miraflores, en Lima. Fue el portero del condominio en el que está su apartamento quien llamó a urgencias al percatarse del fuerte impacto, tal y como informó a los medios Mario Casaretto, Comandante General de los Bomberos. Los servicios de emergencias hospitalarias actuaron de inmediato para atender al también cantante, quien resultó gravemente herido con múltiples fracturas en su cuerpo, hallado en la cochera del edificio. El artista fue inmediatamente trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, desde donde confirmaron su muerte. Diego Bertie Diego Bertie | Credit: Instagram Diego Berti Hasta el momento de este artículo no había un comunicado oficial pero sí las declaraciones de Carlos Sánchez, mánager de Diego, quien no podía creer la noticia cuando se le fue comunicada. "El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono", expresó muy afectado al canal de televisión ATV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego es todo un referente de la televisión y las telenovelas con las que alcanzó un gran éxito tanto nacional como internacional. Títulos como Amantes de Luna Llena, Cosas del amor, Leonela o Natacha, entre otras muchas, le llevaron a convertirse en uno de los galanes más queridos y aplaudidos de su generación. La música fue su otra gran pasión a la que estuvo más dedicado en los últimos tiempos. Su colega y compatriota, el actor Christian Meier, lamentó la noticia y le dedicó unas sentidas palabras al enterarse de lo sucedido. "De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego. 'Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…'", escribió. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el actor de telenovelas Diego Bertie al caer del piso 14 de su edificio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.