Diego Amozurrutia: "Creo que la sexualidad de cada quien debe de dejar de ser el tema central" By Moisés González

Tras varios años alejado de la televisión, Diego Amozurrutia encontró en la nueva versión de Cuna de lobos la oportunidad perfecta para retomar su faceta como actor. A sus 29 años, el intérprete mexicano no deja indiferente a nadie en la piel de Alejandro Larios, un joven bisexual víctima de la ambición de Catalina Creel (Paz Vega). En entrevista exclusiva para People en Español, Amozurrutia nos habla de su participación en esta historia que transmite de lunes a viernes Univision en horario estelar y nos revela detalles sobre su vida personal.

¿Cómo fue para ti abordar la parte homosexual de tu personaje?

El personaje es bisexual pero ama a un hombre. Creo que la sexualidad de cada quien debe de dejar de ser el tema central, ahora además de nacionalidades también nos divide la sexualidad.

¿Qué tal la química en el set con José Pablo Minor?

Respetuosa y comprometida con los personajes.

¿Te pareces en algo a Alejandro?

Físicamente sí (ríe) pero además de eso en nada.

¿Qué enseñanzas a nivel profesional y personal te dejó interpretar un personaje como Alejandro Larios?

A nivel profesional un ritmo de trabajo intenso, por lo tanto disciplina y a nivel personal a respetar las diferencias y dejar de juzgar a la gente sin conocerla.

¿Cuál sería el consejo más valioso que recibiste de Paz Vega?

Más que consejos me dio su amistad. Es una mujer admirable.

¿Cuándo tomas realmente consciencia de que lo tuyo es el mundo artístico?

Desde que tengo memoria lo tenía muy claro, canté y bailé desde muy pequeño.

No eres el único artista de tu familia, ¿cierto?

No, mi hermano es actor y muy talentoso, se llama Iván Amozurrutia y pues evidentemente destacar la carrera de mi abuela (QEPD) Kitty de Hoyos.

¿Cómo recuerdas a día de hoy tu primer trabajo en televisión?

Recuerdo que siempre fui muy entregado al arte en todas sus expresiones. Una maestra de actuación fue la encargada de hacerme ver la magia que hay en interpretar otras vidas. Su nombre es Sandra.

¿Cómo se define Diego Amozurrutia?

En constante aprendizaje y cambio. Cambiar es crecer.

Además de actor eres cantante, ¿cómo definirías tu estilo como cantante?

Versátil, me gusta explorar distintos géneros y formas de canto. El rap es cada vez más un medio de expansión y expresión.

¿Qué te apasiona hacer en tu tiempo libre?

Disfruto mucho de un buen café y una buena charla, así cómo un buen libro con buena música.

Cuando se apagan los focos y regresas a tu vida normal y cotidiana, ¿qué te hace feliz?

Pasar tiempo con mi familia, viajar, escalar o surfear en contacto con la naturaleza, el cine y el teatro.

