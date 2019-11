Conoce al hermano de Diego Amozurrutia que también es galán de telenovela Pocos saben que el protagonista de Cuna de lobos (Univision) tiene un hermano que también es actor. ¡Te lo presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras un tiempo alejado de la televisión, Diego Amozurrutia regresó este año por la puerta grande al mundo de la interpretación como uno los protagonistas de Cuna de lobos, historia que transmite actualmente Univision en horario estelar con Paz Vega como la malvada Catalina Creel. "La televisión es muy demandante y como mi carrera empezó en la música para mí era vital recuperarla, entonces me metí de lleno al estudio a trabajar en mi música de la mano de mis socios en Nebulas Music", contaba recientemente el actor mexicano en entrevista con People en Español sobre el motivo que lo llevó a alejarse de la actuación. Image zoom Cortesía TELEVISA A pesar de no llegar aún a sus tres décadas de vida, Amozurrutia tiene a sus espaldas más de quince años de carrera ya que empezó en este medio siendo apenas un niño. "Desde que tengo memoria tenía muy claro [que quería ser artista], canté y bailé desde muy pequeño", ha reconocido Diego. El actor y cantante no es, sin embargo, el único artista de su familia. Diego tiene un hermano menor que él que también se dedica al mundo de la interpretación. Su nombre es Iván y lo hemos podido ver en algunas producciones de Televisa como la telenovela Enamorándome de Ramón que protagonizaron José Ron y Esmeralda Pimentel en 2017. "Mi hermano es actor y muy talentoso", afirma sin dudarlo Diego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Iván tiene poco más de 40 mil seguidores en Instagram –Diego tiene 136 mil– y este año lo pudimos ver como parte del elenco de la superserie de Telemundo Preso No. 1 donde interpretó a Evodio Alvarado. El actor es un apasionado de la vida fitness como prueban las fotos que comparte en sus redes y en las que presume de cuerpazo. Iván mantiene un noviazgo con la actriz Ana Jimena Villanueva, quien ha participado en melodramas de Televisa como Mi marido tiene familia y Enamorándome de Ramón. Su carrera recién está iniciando por lo que no es tan conocido como su hermano. Advertisement

