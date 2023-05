También es cantante, tiene un hermano actor y compuso el tema musical de Cabo... Lo que no sabías de Diego Amozurrutia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent El actor mexicano interpreta a Eduardo Torres, el gran villano de la exitosa telenovela Cabo (Univision), melodrama que llega a su fin este viernes a las 10 p. m., hora del Este. Conoce más sobre él en esta galería. Empezar galería Siempre quiso ser artista Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent "Desde niño lo tenía muy claro", asegura. "Evidentemente cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de que es mucho trabajo, que no es tan glamuroso o tan pletórico como lo habías imaginado de niño entonces sí empiezas como a cuestionarte un poco más, pero siempre lo he tenido muy claro. A mí la música, todo lo que tenga que ver con artes escénicas, inclusive cada vez me gusta más la parte de detrás, la parte de la dirección creativa, crear el contenido y todo este tema". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Tiene un hermano actor Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent (x2) "Tengo 7 hermanos, pero el único actor es Iván Amozurrutia", cuenta Diego. Iván ha participado en telenovelas como Enamorándome de Ramón y La jefa del campeón. En Netflix protagonizó la exitosa serie Donde hubo fuego. 2 de 6 Ver Todo Viene de una familia de artistas Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent "Nuestra abuelita fue actriz, muy importante en la época del cine de oro, trabajó con grandes", revela. "Entonces desde ahí los dos traemos un poco esa pasión". 3 de 6 Ver Todo Anuncio La música, su otra gran pasión Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent Diego lleva 10 años inmerso en el mundo de la música. "Tengo un estudio de música profesional en la Ciudad de México. Además de trabajar en mi proyecto personal también trabajo en proyectos para artistas nuevos, emergentes". 4 de 6 Ver Todo Compuso el tema de Cabo Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent Amozurrutia es el compositor del tema musical principal de la telenovela que estelariza junto a Bárbara de Regil y Matías Novoa. "Cuando supe de la historia le dije a El Güero [productor] 'te voy a hacer un tema, a ver qué te parece'. Tenía una ventaja sobre todos los demás compositores y es que conocía la historia, entonces me enfoqué mucho a contar esa historia", explica. "El tema lo interpreta Melissa de Matisse, que nos hizo muy felices a todos. Mi indicación cuando Melissa llegó al estudio fue 'Melissa tú eres Sofía, o sea esta historia que estás contando la estás contando desde el lugar de Sofía' y me dijo 'perfecto, ya entendí' y entonces se metió en la piel del personaje e interpretó el tema muy lindo". 5 de 6 Ver Todo Sus inicios Diego Amozurrutia Credit: Mezcalent Diego debutó en las telenovelas con Mi Pecado, melodrama que protagonizaron Maite Perroni y Eugenio Siller en 2009. "Yo era igual el hermano envidioso, producía Juan Osorio". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

