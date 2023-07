Diana Bracho: "Eternamente amándonos es un homenaje al amor en todas sus formas" "Yo nunca trabajo de villana ni de buena, trabajo de personaje. Eso de buena y mala no me gusta y esta novela tiene ese hallazgo", confiesa la primera actriz mexicana, quien interpreta a 'la monarca de Morelia' en el nuevo melodrama de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diana Bracho siempre ha hecho proyectos que la han enamorado y Eternamente amándonos, melodrama que Univision estrena este lunes a las 7 p. m., hora del Este, no es la excepción. "Creo que uno de los hallazgos de Silvia Cano como productora ha sido elegir una historia donde no hay buenos y malos, sino hay seres humanos complejos a los que les pasan muchas cosas". Su personaje, 'la monarca de Morelia', quien se opondrá rotundamente a la relación de su hijo, Rogelio Iturbide (Marcus Ornellas), con Paula Bernal (Alejandra Robles Gil), es el claro ejemplo de ello. "Martina empieza siendo muy dura, muy estricta, muy injusta de alguna manera por amor a sus hijos y va evolucionando, va creciendo como personaje. Y todos los personajes son así", asegura. ¡Reproduce el video y mira todo lo que nos contó sobre la nueva telenovela de Univision!

