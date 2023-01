¡Exclusiva! Detrás de cámaras de la octava temporada de El señor de los cielos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Tras un parón de 2 años, la exitosa superserie de Telemundo volverá a alzar el vuelo en el prime time de la televisión hispana el próximo martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, con el esperado regreso de su protagonista, Rafael Amaya. Acompañamos al actor mexicano y a otros actores de la saga en una jornada de grabación en México. Mira, mira... Empezar galería De regreso El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Retomar a Aurelio Casillas en la octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo estrena el próximo martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, ha sido muy especial para Rafael Amaya ya que el personaje "significa mucho" para él. "Ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional y en mi vida", aseveró el actor. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Tenerlo es una suerte El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus "No tenerlo [a Rafael Amaya] fue un drama, tenerlo es una suerte. Está haciendo un trabajo maravilloso, estamos muy felices y muy contentos", reconocía semanas atrás el escritor de la superserie, Luis Zelkowicz, en un directo en Instagram. 2 de 11 Ver Todo Viene con todo El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Amaya asegura que esta temporada "viene con todo". "El dolor y la impotencia que Aurelio siente al enterarse de lo que han pasado los Casillas va a encender en él esa llama que siempre lo ha caracterizado y pondrá a temblar a muchos", dijo. 3 de 11 Ver Todo Anuncio La mejor temporada El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Zelkowicz, el escritor de El señor de los cielos, está convencido de que esta es la mejor temporada que ha escrito. "Cuando tú pudieras pensar que está absolutamente desgastado el tema, que ya los personajes están cansados… No, los personajes están vivos porque siguen vivos ahí, los hemos mantenido vivos y tienen tridimensionalidad y tienen profundidad…". 4 de 11 Ver Todo Hace historia El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus El señor de los cielos 8 es la primera producción que se realiza en la nueva unidad de Telemundo Global Studios en México. 5 de 11 Ver Todo Lenguaje visual El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus Uno de los directores de la superserie, Juan Carlos Valdivia, comentó en una entrevista con PRODU que "se ha trabajado mucho en el lenguaje visual, van a ver más color y vamos a ver una mezcla de lenguajes. Lo interesante de El señor de los cielos es que es muy barroco, muy amplio, porque hay muchos personajes y cada uno se desenvuelve en lugares específicos". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre está pasando algo El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus África Zavala, quien es uno de los nuevos rostros protagónicos femeninos de la octava temporada, no puede estar más feliz de formar parte del elenco de una ficción tan icónica como esta. "La verdad es que leo los libretos y cada que termino uno quiero que ya llegue el siguiente porque estoy picada leyendo más y más. Me encantan todos los personajes; siempre está pasando algo", comentó en una entrevista con People en Español. 7 de 11 Ver Todo El nuevo amor de Aurelio El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus 'Mecha' de la Cruz es el personaje que interpreta Zavala en la superserie. Una mujer famosa en su región por preparar los mejores tacos de langosta que se atravesará en la vida de Aurelio para enseñarle que la felicidad es más fácil de conseguir que lo que él siempre pensó. 8 de 11 Ver Todo Mujer de armas tomar El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus La actriz colombiana Yuri Vargas también se une al elenco protagónico de la superserie. "Tracy es una mujer de armas tomar. Es una leona, es una pantera, logra mover, vibrar también con Aurelio", avanzó sobre su personaje. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Objetivo: destruir a Aurelio El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus El personaje que interpreta Vargas tendrá una relación tórrida con El señor de los cielos. "Hará lo necesario para destruir a Aurelio", advirtió Amaya. 10 de 11 Ver Todo ¿Te lo vas a perder? El Señor de los Cielos BTS Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus El señor de los cielos 8 aterriza el próximo martes 17 de enero a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo con un capítulo especial de 2 horas. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

