Destapan las primeras imágenes oficiales de las 4 protagonistas de Vencer la ausencia Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni protagonizan la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Ariadne Díaz Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni, protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Ariadne Díaz Inicia la cuenta atrás para el estreno en México de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y la adolescente María Perroni bajo la producción de la productora Rosy Ocampo. La telenovela, que tiene como galanes principales a David Zepeda y Danilo Carrera, saldrá al aire el lunes 18 de julio, según confirmó recientemente Ariadne a través de las redes sociales. A menos de dos meses para su estreno, su elenco participó la semana pasada en una sesión fotográfica promocional del melodrama que permitió ver por primera vez juntas en una misma imagen a las cuatro protagonistas del nuevo Vencer: Ariadne, Mayrín, Alejandra y María. Ariadne Díaz Protagonistas de Vencer la ausencia | Credit: Instagram Ariadne Díaz La encargada de compartir la esperada imagen fue la inolvidable heroína de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Llena de amor y La doble vida de Estela Carrillo. "Detrás de cámaras del shooting de Vencer", escribió Ariadne en su publicación. Ariadne Díaz Ariadne Díaz es Julia en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Ariadne Díaz Vencer la ausencia presenta la historia de cuatro mujeres de distinto origen –Julia (Díaz), Esther (Villanueva), Celeste (Barros) y Rayo (Perroni), unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio y deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestras protagonistas van a tener historias que tienen que ver con pérdidas, pérdidas de un hijo, que es la más fuerte que puede tener un ser humano, pérdidas de salud, pérdidas de gente querida; pero desde un punto de vista luminoso, totalmente esperanzador", avanzó la productora ejecutiva del melodrama meses atrás durante el claquetazo oficial de inicio de grabaciones.

