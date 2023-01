Destapan el primer avance y póster promocional de la telenovela El amor invencible Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar encabezan el elenco protagónico de este nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que ya tiene fecha de estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor invencible El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision El amor invencible, la nueva telenovela estelar de TelevisaUnivision que cuenta con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer y Danilo Carrera, se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. La historia que produce Juan Osorio, creador de exitosos títulos como La herencia: un legado de amor y ¿Qué le pasa a mi familia? ha despertado mucha expectación entre el público por su elenco estelar y la historia de amor y justicia que se contará a lo largo de sus capítulos. Este lunes, a través de las redes sociales, se compartió a modo de aperitivo el primer avance de esta telenovela que ya tiene fecha de estreno en México. "Aquí un adelanto de lo que será El amor invencible, una historia llena de magia realizada desde el corazón", compartió su productor en Twitter. En este primer avance aparece en escena Angelique en la piel de Leona contando su historia. "Era muy joven para saber que este amor sería inesperado y tampoco vi venir el peligro que rodeaba ese amor. Me arrebataron todo, mi familia, mi vida, la inocencia y juro que van a sufrir por lo que me hicieron porque ya no soy la misma mujer que dejaron atrás. Hoy soy Leona y no pararé hasta hacer justicia", comenta el personaje interpretado por la actriz francesa. Además del primer avance, también se reveló el póster promocional del melodrama. Angelique Boyer Póster promocional El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision "Esto ya empezó", escribió en Instagram el antagonista de la historia, Daniel Elbittar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor invencible se estrenará en México el lunes 20 de febrero a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. Se espera que unas semanas más tarde llegue al prime time de Univision. El melodrama cuenta también en su elenco con Marlene Favela, Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Gaby Platas, Juan Soler y Arcelia Ramírez, entre otros. "Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas. No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima y eso me hace admirarla muchísimo y tener muchas ganas de que la conozcan", compartía Angelique ante los medios de comunicación el año pasado.

