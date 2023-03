Destapan al elenco de la telenovela La campirana El productor de exitosos títulos como Cabo o La desalmada, José Alberto Castro, está al frente de esta nueva historia que comenzará a grabarse la próxima semana en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elenco Elenco de la telenovela La campirana | Credit: Mezcalent; TelevisaUnivision Con el melodrama Cabo aún al aire a través de la pantalla de Univision, el productor José Alberto Castro está por iniciar en México las grabaciones de una nueva telenovela. La campirana es el título provisional de esta historia que contará con un reparto de lujo. Castro realizó este martes la primera reunión de trabajo con el elenco que forma parte de este melodrama, revelando así a los actores que darán vida a esta nueva historia de amor. La protagonista La telenovela contará con la actuación protagónica de Carolina Miranda, la inolvidable Señora Acero de Telemundo. La actriz mexicana debutará en Las Estrellas con este melodrama tras haber protagonizado recientemente para el servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX+, la serie La mujer del diablo, donde compartió créditos con José Ron. Carolina Miranda Carolina Miranda | Credit: Mezcalent El galán Miranda tendrá como pareja en La campirana al actor chileno Andrés Palacios, quien el año pasado protagonizó junto a Aracely Arámbula la nueva versión de La madrastra. Andrés Palacios Andrés Palacios | Credit: Mezcalent Más elenco En el reparto destacan nombres como Sergio Goyri, Luis Roberto Guzmán, Alejandro Tommasi, Natalia Esperón, Martha Julia, Luz María Aguilar y Mariana Seoane, quien regresa a los melodramas tras haber sido intervenida quirúrgicamente de un tumor en la tiroides. Sergio Goyri Luis Roberto Guzmán Mariana Seoane Left: Sergio Goyri | Credit: Mezcalent Center: Luis Roberto Guzmán | Credit: Mezcalent Right: Mariana Seoane | Credit: Mezcalent La hija del también productor de exitosos títulos como La desalmada o Corona de lágrimas, Sofía Castro, también forma parte del elenco, por lo que padre e hija volverán a trabajar juntos en una telenovela. Sofía Castro Sofía Castro, hija del productor José Alberto Castro | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nuria Bages, Carmen Becerra, Daniel Tovar, Clarisa González, Mimi Morales, Erika García y León Peraza, el novio de África Zavala, entre otros, completan el reparto del melodrama, cuyas grabaciones iniciarán la próxima semana y transcurrirán principalmente en exteriores. Elenco Elenco de la telenovela La campirana | Credit: TelevisaUnivision La telenovela constará de 60 capítulos y se estrenará a mediados de 2023.

