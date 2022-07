Destapan al elenco de la nueva telenovela del productor de La desalmada El melodrama que producirá José Alberto Castro para TelevisaUnivision comenzará a grabarse la próxima semana en México con un elenco de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matías Novoa daba a conocer días atrás en exclusiva para People en Español que no iba a participar en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos porque "voy a empezar otro proyecto también para Televisa". Dicho y hecho. El actor chileno, quien se apodera cada noche del prime time de Univision como el galán de La herencia: un legado de amor, comenzará a grabar la próxima semana en México un nuevo melodrama como protagonista. Se trata de la nueva telenovela de José Alberto Castro, productor de exitosas historias como La desalmada, La que no podía amar y Corona de lágrimas. "A mí me encanta esta sensación porque a pesar de que han pasado muchos años y llevo varios proyectos siempre es la misma, o sea de esta incertidumbre, de adrenalina, de empezar a grabar, ya quieres pero al mismo momento no quieres porque dices: '¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer?'", expresó Novoa recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Matías Novoa Matías Novoa | Credit: TelevisaUnivision El actor tendrá como pareja en la ficción a Bárbara de Regil, quien debuta en TelevisaUnivision con esta historia, mientras que Eva Cedeño y Diego Amozurrutia llevarán los roles antagónicos. Telenovela Diego Amozurrutia, Bárbara de Regil, Eva Cedeño | Credit: Mezcalent (x3) "Se formó un elenco más allá de mis expectativas porque sí sabía que iban algunos de los actores… Pero me vengo encontrando tantos compañeros, con algunos he trabajado, otros no; pero es un elenco supersólido de actores", expresó Rebecca Jones, quien dará vida en esta historia de rivalidad entre hermanos a la madre de los dos galanes principales: Novoa y Amozurrutia. Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: Mezcalent El elenco de la telenovela lo completan Sergio Klainer, Arlette Pacheco, Mar Contreras, Felicia Mercado, Raúl Coronado, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr. y María Chacón, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es de sangre pero es mi hermano desde chiquito, nos criamos juntos y por ahí van a haber muchas traiciones, todo el tiempo él le va a tirar a su hermano, él hacia mí, entonces va a ser muy complicado porque esas relaciones son de amor y odio, pero el odio nos lleva al amor, entonces todo el tiempo va a estar en esta lucha constante", contó Novoa sobre el conflicto que vivirá su personaje en este melodrama que se estrenará en México en octubre en horario estelar.

