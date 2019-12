Protagonistas de telenovela que fueron despedidos By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent (2) Pablo Montero no es el único protagonista de telenovela que se ha quedado fuera de un proyecto. ¡Te contamos quiénes más! Empezar galería Bye, bye Image zoom Mezcalent Tantas décadas de historia en el mundo de las telenovelas han dado para mucho, incluso para despedir a varios de sus protagonistas por ‘comportamientos inadecuados’. Uno de ellos es Pablo Montero, quien fue sacado del melodrama que grababa en México, El vuelo de la Victoria, junto a Paulina Goto por "indisciplinado". "No se presentó a su llamado y se tuvieron que hacer cambios para no parar el foro", confirmó una fuente a People en Español. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Pablo Montero Image zoom Mezcalent Pero esta no es la primera vez que Montero es despedido de un melodrama. Hace varios años, cuando grababa la telenovela Qué bonito amor (2012), sucedió algo similiar, solo que en esa ocasión el productor de la citada historia le dio otra oportunidad y pudo regresar al proyecto tras unas semanas de castigo. 2 de 10 Applications Ver Todo Adriana Fonseca Image zoom Mezcalent La actriz mexicana vivió uno de los momentos más tristes de su carrera cuando grababa en 2000 la telenovela infantil Amigos por siempre. Por un despiste con el horario del vuelo que la tenía que traer de regreso a México tras un fin de semana en Miami, la artista no llegó a tiempo a su llamado y fue despedida por la productora Rosy Ocampo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Adriana Fonseca Image zoom Mezcalent "[Fue] horrible. Yo me recuerdo llorando, perdiendo el glamour, perdiendo la dignidad… si fuera que me volviera a tocar eso, que ni Dios lo quiera, haría las cosas diferentes. Quizás me portaría más diva. Quizá el ir a llorar y el ir a suplicar que no me corrieran no ayudó para que me dejaran", confesó años después sobre lo sucedido en una entrevista con Telemundo. 4 de 10 Applications Ver Todo Mario Cimarro Image zoom Mezcalent Con un largo historial de conflictos a sus espaldas, el actor de origen cubano no pudo terminar de grabar su participación protagónica en el melodrama Mar de amor (2009). Nathalie Lartilleux, productora de la historia, tomó la decisión de correrlo justo antes de terminar la telenovela. 5 de 10 Applications Ver Todo Mario Cimarro Image zoom Mezcalent "Ayer se tomó la decisión de correrlo ya porque nos fuimos a grabar a Campeche y hubo muchas faltas de respeto. Los demás vinieron a grabar sábado y domingo y el señor no vino entonces se tomó la decisión de pasar todo lo que era de él a otros personajes que sí le han echado muchísimas ganas. A la actuación ya venía con mala gana ya las escenas las hacía por hacer pero ya no proyectaba nada", dijo en 2010 la productora en un programa de televisión mexicano. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Fernando Carrillo Image zoom Mezcalent A pocos días de iniciar en México las grabaciones de la telenovela de Telemundo El juramento (2008), la cadena decidió sacar al actor venezolano del proyecto. ¿El motivo? Según apuntaron entonces varios medios se debió a ‘exigencias del histrión’. 7 de 10 Applications Ver Todo Fernando Carrillo Image zoom Mezcalent "Estudios Telemundo ha tomado la decisión creativa de buscar una persona que esté más en línea con la novela y sus necesidades de producción", expresó por su parte la cadena a través de un comunicado de prensa. 8 de 10 Applications Ver Todo Marcelo Buquet Image zoom Mezcalent El actor de origen uruguayo fue despedido en 1998 de la telenovela infantil El diario de Daniela, historia que protagonizaba junto a Yolanda Ventura y Daniela Luján, por desacuerdos económicos con la productora Rosy Ocampo. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Gaby Spanic Image zoom Mezcalent Aunque su caso es bien distinto ya que no estaba grabando en ese momento una telenovela, la actriz venezolana también sufrió en carne propia el año pasado un despido ‘injusto’ por parte de TV Azteca, su empresa desde el 2010. "Me pagaron el mes de enero, pero ya en febrero Azteca rescindió de mi contrato de una manera ilegal arbitraria. Y yo los estoy contrademandando defendiendo mis derechos laborales", contaba entonces a People en Español. Afortunadamente la situación se arregló y ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

