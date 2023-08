El desgarrador mensaje de Samadhi Zendejas y William Levy como parte de la promoción de Vuelve a mí La actriz mexicana y el galán cubano protagonizan el nuevo drama romántico de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy y Samadhi Zendejas, protagonistas de Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO La desaparición del hijo de Nuria, interpretada por Samadhi Zendejas, es el punto de partida de Vuelve a mí, el nuevo drama romántico que Telemundo estrenará muy pronto en horario estelar. La cadena de habla hispana compartió este jueves a través de las redes sociales un nuevo video promocional de la telenovela en el que aparecen sus protagonistas, Samadhi y William Levy, en personaje enviando un desgarrador mensaje a cámara. "Necesitamos tu ayuda. Mi hijo Andrés ha sido secuestrado", comienza compartiendo visiblemente afectada la joven actriz mexicana en compañía de Levy. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas es Nuria en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO "Su colaboración puede ser esencial para encontrarlo. Si tienen cualquier información, no duden en compartirla por favor. Cada minuto es crucial", continúa el cubano. William Levy William Levy protagoniza Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Acto seguido y sin poder contener las lágrimas, Samadhi se dirige directamente a su hijo secuestrado: "Andrés, mi amor, tranquilo. No tengas miedo, te vamos a encontrar… Te lo juro. Recuerda que todo lo que te digo, siempre lo cumplo. Porque siempre juntos". Ambientada en Ciudad de Juárez y Ciudad de México, Vuelve a mí es un drama "lleno de vínculos amorosos", donde "el amor incondicional de una madre por su hijo se convertirá en el hilo conductor de la historia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela tiene como antagonistas a Kimberly Dos Ramos y Ferdinando Valencia. El resto del reparto lo conforman Ximena Herrera, Laura Flores, Christian de la Campa, Rodolfo Salas, Geraldine Galván, Amaranta Ruíz, Christian Ramos, Anthony Álvarez, Anna Sobero y Ariana Saavedra, con participaciones especiales de Fernando Ciangherotti, Diego Klein y el niño André Sebastián. El drama es una de las grandes apuestas de Telemundo en materia de ficción para la segunda mitad del año.

