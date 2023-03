El desconocido vínculo que unía a Susana González y la niña Camille Mina antes de Mi camino es amarte Cuando la actriz mexicana hizo en su día el casting con la niña y supo quién era no podía creerlo. "Dije 'no lo puedo creer, cómo es el destino'". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves llega a su gran final la exitosa telenovela Mi camino es amarte (Univision). La historia protagonizada por Susana González y Gabriel Soto se ha mantenido en el gusto del público desde su estreno, posicionándose como la ficción más vista actualmente en el prime time de la televisión hispana. El melodrama, que se transmite a las 9 p. m., hora del Este, marcó el debut en televisión de la niña Camille Mina, quien da vida a Isabella, la hija adoptiva del personaje que interpreta Susana. Susana y Camille ya se 'conocían' Susana González Susana González y la niña Camille Mina en Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent Lo que desconocía la también protagonista de Mi fortuna es amarte cuando hizo el casting con la niña antes de iniciar las grabaciones de la telenovela era el vínculo que existía entre ambas en la vida real ya que el hermano de Camille había sido años atrás el mejor amigo de su hija. "Yo a Camille la conocí cuando estaba literal en la panza de su mamá, Almendra, que estaba embarazada, y ya después la dejé de ver. Cuando hice el casting con Camille yo no sabía que era la misma niña que había conocido en ese entonces en la panza de su mamá", cuenta a People en Español la actriz mexicana, quien está por superar el medio millón de seguidores en Instagram. Susana González Susana González, protagonista de Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent Susana no cayó en cuenta de esta mágica coincidencia hasta que la abuela de la niña le dijo que Almendra le mandaba saludos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y yo ¿Almendra? La única persona a la que yo conozco con ese nombre es ella, la mamá del hermanito de Camille, y luego me dice 'Almendra es la mamá de Camille'. Dije 'no lo puedo creer cómo es el destino'. Y ahora yo estoy actuando con Camille", comparte. "A Camille le da mucha risa porque yo le digo 'yo te conocí en la panza de tu mamá'", agrega.

