Carolina Miranda y Andrés Palacios llegan esta noche a Univision como protagonistas de un melodrama repleto de "mucho amor", "pasión" y "traiciones", donde dos mundos opuestos se verán obligados a entenderse. A horas de su estreno, nos adentramos en esta Tierra de esperanza de la mano de su productor ejecutivo, José Alberto Castro, y su elenco protagónico, quienes nos cuentan todos los entresijos de la telenovela que aterriza a las 9 p. m., hora del este, por la cadena hispana. "Cuando me comentó la empresa que tenía que entrar en este horario nuevamente [estelar], viendo lo que se había estado transmitiendo y obviamente saliendo de Cabo buscaba algo que me permitiera hacer una distancia entre los temas. La desalmada fue una historia muy pasional, una historia muy fuerte, muy intrínseca; luego Cabo con mucha sensualidad, mucho cuerpo, y quería hacer algo un poquito más light, algo que me permitiera tomar un poquito de distancia de esto y también hacerme un refresco personal en lo que tenía que producir", cuenta a People en Español José Alberto Castro, productor ejecutivo de Tierra de esperanza. El también productor de La desalmada y Cabo explica que "por el tipo de historia y el elenco" que conjuntó y "las locaciones" se quiso "enfocar más en hacer una narrativa un poquito más agradable, más sencilla". "No entrar en problemas tan intrínsecos o pasiones tan desbordadas como lo que acababa de terminar de hacer en Cabo. Quería hacer algo más tranquilo, más fácil de ver en la noche en casa". Castro reconoce que es "un enfermo del casting" y en esta ocasión no fue la excepción. "Estuvimos probando diferentes actrices. Me llamó mucho la atención el rostro de Carolina, también el cómo presentó a María Teresa en el casting que hizo y obviamente el que al conjuntarla con Andrés me generaba esta distancia entre ambos personajes, me hacía creíble que vienen de dos mundos diferentes. También era tener un rostro fresco en el canal con una buena capacidad interpretativa". El productor comparte que "fue un trabajo arduo encontrar las locaciones". "Visité diferentes estados de la República. Al momento de tomar las decisiones se generó una complejidad en la forma de producirlo porque tomé el pueblo que es Tlacotalpan, Veracruz, y las haciendas en Mérida y Yucatán, entonces teníamos que hacer bloques de trabajo muy particulares y muy claros en cómo nos teníamos que mover, sobre todo para poderlos asociar y encontrar la naturalidad entre ambos lugares. Y los definí por su colorido, por su belleza". "Tierra de esperanza es una novela llena de mucho amor, mucho melodrama, mucha pasión, muchas traiciones en donde van a ver a un personaje totalmente diferente que se pone a ver su vida desde el campo y está totalmente acostumbrada a la ciudad, entonces también tiene unos toquecitos de comedia muy divertidos", comenta su protagonista, Carolina Miranda, quien debuta en la pantalla de Univision con esta historia. "[Tiene] un elenco espectacular que me ha acobijado en todos los sentidos", agrega Miranda. "Es muy difícil dentro de tantas producciones hacer familias tan unidas y creo que esta fue una de esas excepciones en donde todos nos juntamos hermoso". Sofía Castro, quien completa el triángulo protagónico de la historia en la piel de Valentina, define el melodrama como "un cuento". "Es un cuento donde la gente cuando lo empiece a ver se van a meter como en ese cuento y van a entrar en Puerto Bravo y creo que sí van a tener su Tierra de esperanza". Para Palacios grabar Tierra de esperanza fue "como estar en un fragmentito del paraíso". "Puerto Bravo [el lugar donde transcurre la historia] como se conformó es el paraíso, en cuanto al clima tal vez no tan caluroso, pero poder tener acceso al mar, al río, a la selva, a todas esta riqueza, tanto cultural como gastronómica, cosas que en lo personal disfruto mucho". "Yo había hecho proyectos con ciertos perfiles similares, entonces ya había una referencia previa y está tan bien escrita que es muy fácil entrarle", asevera Palacios. "Para mí ha sido un proyecto hermoso, ha sido un proyecto que me ha dejado una familia y unos amigos divinos", comparte Castro. "Hemos hecho la verdad un gran equipo".

