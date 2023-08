¡Exclusiva! Dentro de Minas de pasión, la nueva telenovela de Univision: "Los que conocen la historia se van a sorprender ya que hay muchas cosas que han cambiado" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION Entramos en el "fastuoso set" que recrea el interior de una mina en la Ciudad de México el que se graba la nueva telenovela de Univision que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León y hablamos con su productor ejecutivo, Pedro Ortiz de Pinedo, quien nos cuenta todos los detalles de este melodrama que se estrena esta noche a las 10 p. m., hora del Este. "Esta es una versión libre de la historia que conocemos (La Patrona). Para mí las historias bien contadas siempre son atractivas para la audiencia y en este caso Minas de pasión tiene un ángulo diferente, con una personalidad propia y con un elenco espectacular. Es la primera versión que se hace para México". Empezar galería Historia poderosa Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION "Decidí producir esta telenovela porque es una historia muy poderosa, llena de matices, hay romance, amor maternal, traiciones, venganza y justicia. Aunado a esto se desarrolla en el mundo minero, una profesión de alto riesgo, pocas veces vista en televisión", cuenta su productor ejecutivo, Pedro Ortiz de Pinedo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Tercera versión Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION "Esta es la tercera versión en el mundo que se hace de La Patrona, por supuesto que sabía que existía la versión estadounidense pero no la conocía a fondo. Buscando en el acervo literario de Televisa encontré que estaba disponible y me pareció una historia fascinante que podríamos adaptar para realizarla en México, para el público de Las Estrellas y de Univision", explica de Pinedo. 2 de 9 Ver Todo Versión libre Minas de pasión Credit: TelevisaUnivision El productor destaca que "esta es una versión libre de la historia que conocemos". "El equipo de escritores ha realizado un trabajo de adaptación espectacular. Para mí las historias bien contadas siempre son atractivas para la audiencia y en este caso Minas de pasión tiene un ángulo diferente, con una personalidad propia y con un elenco espectacular, aunado a esto esta es la primera versión que se hace para México y, aunque muchas personas conocen la historia, la gran mayoría nunca la ha visto, por lo menos en Las Estrellas". 3 de 9 Ver Todo Anuncio La diferencia... Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION "La diferencia es que nuestra versión está adaptada para la audiencia de Las Estrellas y de Univision, es una gran responsabilidad hacer una telenovela para los canales más importante de telenovelas a nivel mundial", agrega. 4 de 9 Ver Todo ¿Por qué Livia? Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION "Livia es una actriz sumamente talentosa y disciplinada, además de que es una de las protagonistas con más éxitos en los últimos años, basta recordar el fenómeno que fue La desalmada", comenta de Pinedo. "Es un lujo tremendo que sea ella quien encabece Minas de pasión". 5 de 9 Ver Todo Pareja entrañable Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION El productor reconoce que "siempre es complicado escoger bien a la pareja protagónica". "Hay que cuidar que tengan la fuerza necesaria que requieren los personajes y que además tengan química en la pantalla. En este caso Livia y Osvaldo hacen una pareja de telenovela entrañable". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fastuoso set Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION De Pinedo destaca el reto que está siendo grabar la telenovela en locaciones relacionadas con el mundo minero. "Sin duda es un reto tremendo, tan grande que tuvimos que recrear el interior de una mina en la Ciudad de México. La gran mayoría de nuestras escenas al interior de las minas se graban en este fastuoso set". 7 de 9 Ver Todo Reto importante Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION "Las secuencias de derrumbes, incendios y accidentes representaron un reto importante para todo el equipo, pero el resultado final es muy satisfactorio", señala. 8 de 9 Ver Todo Montaña rusa de emociones Minas de pasión Credit: TELEVISAUNIVISION Para el productor, Minas de pasión "es una historia que lo tiene todo". "Serán 107 capítulos llenos de emociones. Es una telenovela que nos va a subir a una montaña rusa y no nos dejará bajar hasta el final. Los que no conocen la historia se van a enamorar de los personajes y de la trama, y los que sí la conocen se van a sorprender ya que hay muchas cosas que han cambiado y se van a sorprender gratamente. Es cosa de soltar prejuicios y prepararse para ver una gran historia". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Dentro de Minas de pasión, la nueva telenovela de Univision: "Los que conocen la historia se van a sorprender ya que hay muchas cosas que han cambiado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.