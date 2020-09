De telenovela: ¿cuáles han sido las sirvientas más metiches? Abrimos el baúl de los recuerdos para repasar esos personajes chismosos, malvados y ocurrentes que llenaron las pantallas de exitosas producciones como María la del barrio o Amores verdaderos, entre otras. ¡No te lo pierdas! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué harían las telenovelas sin los chimes o las intrigas de los personajes que interpreta al personal de servicio? ¡Sería como huevo un sin sal! Es por esto que People en Español preparó un recuento para recordar esos de personajes inolvidables que han llenado de cizañas y risas la pantalla chica. Las empleadas domésticas en exitosas producciones como María la del barrio, Rosa salvaje y Amores verdades son incluidas en este listado por ser cómicas, malvadas u ocurrentes. Carlota en María la del barrio La actriz mexicana Rebeca Manríquez era en esta producción de Televisa que se estrenó en 1995 una de las empleadas de la mansión de los protagonistas. Ademas de gustarle el chisme, era cruel y una aliada a la villana de la historia, Soraya Montenegro. Ambas hicieron la vida de cuadritos a la pobre Thalía, a la que llamaba “marginal”. Polita en Amores verdaderos Divertida, soñadora, metiche y cómica. Así era el papel que interpretó la actriz y cantante mexicana Michelle Rodríguez en esta telenovela de Televisa que se estrenó en el 2012 y fue protagonizada por Érika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli, de quien estaba perdidamente enamorada y a quien llamaba “güerito chulo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perfecta en Marimar La veterana actriz Marta Zamora fue la encargada de dar vida a la inolvidable y malvada Perfecta, quien además de ser una de las enemigas de la protagonista se creía parte de la familia rica para la que trabajaba. “Asquerosa”, “mugrosa” y “que te lleve el diablo” fueron algunos de los duros insultos que lanzó a Thalía en su recordada interpretación. Leopoldina en Rosa salvaje Esta famosa telenovela protagonizada por Verónica Castro, Guillermo Capetillo y Laura Zapata aún sigue siendo recordada no solo por el increíble elenco que tuvo, sino también por el personaje interpretado por la actriz Renata Flores. En su rol como doméstica fue la mano derecha de las malvadas Dulcina y Leonela, a quien siempre contaba todos los chismes de los que se enteraba. “Salvaje” y “pelada” fueron algunos de los diminutivos con los que se refería a la protagonista.

