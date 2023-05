¿De qué famoso actor es hijo 'Domingo', el niño de Perdona nuestros pecados? El actor infantil, quien interpreta al hijo de Erika Buenfil y Jorge Salinas en la exitosa telenovela de Univision, heredó el talento actoral de su famoso padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Domingo Fausto es Domingo en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram (x2) La telenovela Perdona nuestros pecados se encuentra desde su estreno en los primeros lugares de audiencia. La intensa historia de amor que protagonizan Oka Giner y Emmanuel Palomares y que Univision transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, se ha posicionado como una de las favoritas del público. Este miércoles, sin ir más lejos, el melodrama en el que también participan Erika Buenfil y Jorge Salinas, entre un destacado elenco, promediaba 1,408,000 televidentes (P2+), siendo la segunda ficción más vista en el prime time de la televisión hispana. La primera fue El amor invencible (Univision), que sedujo a 1,428,000 televidentes (P2+). Entre su talento infantil destaca la participación del niño Fausto Emiliano, quien interpreta a Domingo, el hijo menor de Armando Quiroga (Salinas) y Estela Cáceres (Buenfil). Perdona nuestros pecados es la primera telenovela que graba el carismático actor infantil y la experiencia que le dejó formar parte de esta exitosa historia no puede ser más positiva. Fausto Fausto Espejel interpreta a Domingo en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Fausto Espejel Fausto Fausto Espejel interpreta a Domingo en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Fausto Espejel "Yo me llevo mucha diversión con todo el elenco, la verdad es que me llevo muy bien con todos. [También] me llevo mucha experiencia. Me la pasé increíble en la telenovela. Todos me cayeron superbien", comentó en una entrevista con el perfil de Instagram Confesiones de famosos. Fausto Espejel Fausto Espejel interpreta a Domingo en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Fausto Espejel Lo que pocos saben es que Fausto heredó el talento actoral de su famoso padre, un reconocido actor y comediante mexicano que cuenta con más de tres décadas de carrera artística. Fausto Espejel interpreta a Domingo en Perdona nuestros pecados Fausto Espejel interpreta a Domingo en Perdona nuestros pecados | Credit: Instagram Fausto Espejel Hablamos de Carlos Espejel, quien al igual que sucede ahora con su hijo también inició su carrera como actor siendo apenas un niño, en su caso en el programa mexicano infantil Chiquilladas. Carlos Espejel Carlos Espejel, actor y comediante mexicano | Credit: Mezcalent Espejel ha participado en numerosos programas de comedia como El privilegio de mandar y La parodia, pero también se ha dejado ver en exitosas telenovelas, entre ellas Quinceañera y Pablo y Andrea. Carlos Espejel Carlos Espejel actuó con Danna Paola en la telenovela infantil Pablo y Andrea en 2005 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fausto está muy unido a su padre, como muestran las diferentes imágenes que ambos han compartido desde sus respectivos perfiles de Instagram. Carlos Espejel Carlos Espejel y su hijo Fausto | Credit: Instagram Carlos Espejel Carlos Espejel Carlos Espejel y su hijo Fausto | Credit: Instagram Carlos Espejel "Me la paso increíble contigo siempre", le escribía en junio del año pasado el niño a su progenitor con motivo del Día del Padre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿De qué famoso actor es hijo 'Domingo', el niño de Perdona nuestros pecados?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.