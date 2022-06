De Marcus Ornellas a Matías Novoa, los galanes que están por llegar al prime time de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galanes Credit: Instagram (x3) Durante las próximas semanas, Univision renovará su programación estelar con Mujer de nadie y La herencia: un legado de amor, telenovelas que traerán nuevos galanes al horario de máxima audiencia de la cadena que prometen no dejar indiferente a nadie. ¿No nos crees? Mira esta galería a modo de aperitivo. Empezar galería Marcus Ornellas Marcus Ornellas Credit: Instagram Marcus Ornellas Tras haber conquistado al público el año pasado en la piel de Martín Guerra, el galán de la exitosa telenovela Si nos dejan; el actor de origen brasileño regresa a Univision el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este, como Fernando Ortega, el protagonista del melodrama Mujer de nadie. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Matías Novoa Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa El actor chileno, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, vivirá una historia de amor en la ficción junto a Michelle Renaud en La herencia: un legado de amor, telenovela que estrenará Univision el lunes 11 de julio a las 9 p. m., hora del Este. 2 de 6 Ver Todo Mauricio Henao Mauricio Henao Credit: Instagram Mauricio Henao El actor colombiano despertará pasiones como Mateo Del Monte, uno de los cinco galanes de La herencia: un legado de amor, desde el 11 de julio por la pantalla de Univision. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares El actor venezolano tuvo que Vencer el miedo y Vencer el desamor, ahora le tocará luchar por La herencia a partir del 11 de julio en el horario estelar de Univision. 4 de 6 Ver Todo Daniel Elbittar Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar El actor venezolano promete no dejar indiferente a nadie con su participación antagónica en La herencia: un legado de amor, historia con la que regresa el 11 de julio al prime time de Univision tras el éxito el año pasado de La desalmada. 5 de 6 Ver Todo Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Credit: Instagram Juan Pablo Gil El actor mexicano se dejará ver desde el 11 de julio en la pantalla de Univision en la piel de Lucas, el menor de los hermanos Del Monte, en la telenovela La herencia. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image De Marcus Ornellas a Matías Novoa, los galanes que están por llegar al prime time de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.