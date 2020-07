Vencer el desamor, así es la nueva telenovela de Televisa La segunda telenovela de la trilogía 'Vencer' cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Álvarez y David Zepeda y presenta la historia de cuatro mujeres: Bárbara, Ariadna, Dafne y Gemma. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vencer el miedo, que recién estrenará Univision el lunes 20 de julio a las 7 p.m., hora del Este, con Paulina Goto y Danilo Carrera como protagonistas, es la primera telenovela de una trilogía que toca temas de actualidad a través de cuatro personajes femeninos principales. La segunda, Vencer el desamor, acaba de comenzar a tomar forma en México y su elenco lo conforman, entre otros, Daniela Romo, Claudia Álvarez y David Zepeda. El melodrama, que se estrenará después del verano en México, presenta la historia de cuatro mujeres: Bárbara (Romo), Ariadna (Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro), quienes si bien no son de la misma familia ni clase social, tienen varios denominadores comunes: comparten una casa, carecen del apoyo de una pareja y llevan una vida de desamor. Image zoom Protagonistas Vencer el desamor TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al principio, la convivencia entre ellas es complicada y tensa por sus diferentes visiones y maneras de afrontar la vida. Pero, poco a poco, la hermandad y la solidaridad prevalece. Al enfrentar diversos problemas, como la viudez, la crianza de un niño con necesidades especiales, un embarazo no planeado y dificultades laborales, llegan a entender que el apoyo de sus compañeras es lo que podrá sacarlas adelante. Image zoom Vencer el desamor Twitter Ara Garcilazo Las grabaciones de la telenovela comenzaron a finales de junio bajo estrictas medidas de precaución para garantizar la salud y seguridad de todos los involucrados en el proyecto. El melodrama, que produce Rosy Ocampo para Televisa, también cuenta con la participación de Altair Jarabo, así como la de Juan Diego Covarrubias, quien dará vida al esposo del personaje que interpretará Claudia Álvarez.

Close Share options

Close View image Vencer el desamor, así es la nueva telenovela de Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.