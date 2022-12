¡Entrevista! David Zepeda se confiesa sobre Vencer la ausencia y su reencuentro en escena con Mayrín Villanueva 10 años después Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería David Zepeda Credit: TelevisaUnivision El actor mexicano es uno de los protagonistas masculinos de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. Hablamos con él sobre su participación en esta telenovela y su reencuentro en el set de grabación con Mayrín Villanueva, quien es su pareja en esta historia y con la que hace 10 años ya protagonizó un melodrama en TelevisaUnivision, Mentir para vivir. Empezar galería Personaje complejo David Zepeda Credit: Mezcalent "Siempre es una gran ilusión darle vida a un personaje tan complejo como este", asevera Zepeda. "Jerónimo vive una circunstancia muy particular que seguramente vive mucha gente que emigra a Estados Unidos buscando una mejor vida para su familia, cuando regresa se da uno cuenta que no fue la mejor decisión. Les apoyaste económicamente, pero los has perdido, tanto a tu esposa, que es probable que tenga otra pareja, como a tus hijos, que prácticamente ya ni siquiera se identifican contigo, ni te reconocen y traen un gran rencor". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Dijo sí David Zepeda Credit: Mezcalent El actor estaba todavía grabando la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte cuando recibió la invitación para protagonizar esta historia. "Estaba en Televisa San Ángel en mi camerino y recibo la llamada de la jefa hermosa, de la señora Rosy Ocampo, y me enlazaron con una llamada en Zoom con el señor Benjamín Cann [el director]. Cuando me plantearon la historia y me invitaron a formar parte de este elenco me ilusionó muchísimo, más cuando me dijeron quiénes conformaban este elencazo. Desde ese momento les dije que con todo íbamos para adelante. Son momentos que uno tiene siempre guardados acá en la memoria y en el corazón porque qué mejor que una productora de la talla de la señora Rosy Ocampo y de su equipazo te inviten a participar en una historia tan entrañable como esta y que sabes que le llega a la gente al corazón". 2 de 7 Ver Todo Repite en la saga David Zepeda Credit: Mezcalent Zepeda ya había protagonizado en 2020 Vencer el desamor, la segunda entrega de la franquicia. Por tanto, el reto de romper con el personaje que había interpretado anteriormente era inmenso. "Había pasado cierto tiempo, pero también la historia misma era completamente diferente y eso ayudó muchísimo. Tener a Benjamín Cann como director es una garantía en el sentido de cómo trabaja el personaje y desde qué perspectiva... Es un resultado completamente nuevo, fresco y atractivo". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Elenco de lujo David Zepeda Credit: Mezcalent "Es un placer trabajar con mi querida Mayrín Villanueva, con Ariadne Díaz, Alexis [Ayala], Danilo [Carrera], Alejandra Barros, Marianita Garza, su bebita [María Perroni], Jesús Ochoa, Nailea Norvind... Tenemos un elenco, además de con un gran talento, con una muy bonita energía", asevera. "Me platicaba la señora Rosy Ocampo y Benjamín Cann que en este proyecto lo que más buscaron era que hubiera gente buena en el set, gente comprometida y mis compañeros y yo realmente siempre poníamos lo mejor de nosotros, a pesar de que todavía estábamos en la colita del covid, y con esa actitud y esa responsabilidad de saber que teníamos en nuestros manos un superproyecto, fue muy positivo. La pasábamos muy bien". 4 de 7 Ver Todo Reencuentro con Mayrín David Zepeda Credit: Mezcalent Zepeda ya había protagonizado en 2013 una telenovela con Mayrín Villanueva, Mentir para vivir. "Yo creo que un actor con el paso de los años se tienen más vivencias, más momentos bonitos y difíciles en nuestra vida personal y definitivamente eso se traduce a darle una mayor profundidad en los personajes, una madurez diferente, una perspectiva también más completa y definitivamente vi a una Mayrín todavía con una sensibilidad más especial. Y lo hablábamos justo ella y yo de que cada vez que se tiene un proyecto cuando estás joven lo disfrutas mucho, pero no eres consciente de muchas cosas. Y acá uno lo toma con un mayor agradecimiento y al mismo tiempo lo disfrutas mucho más. Y eso sí lo percibí en mi Mayrincita adorada". 5 de 7 Ver Todo Reto actoral David Zepeda Credit: TelevisaUnivision "He sido muy afortunado con las historias en las que he participado y con los grandes productores y directores con los que he estado en el set. Trato y me pongo en las manos de mis directores al 100% para que un personaje no tenga nada que ver con el anterior, desde la parte corporal, los antecedentes, la parte personal, la manera de hablar...", destaca Zepeda. "Ese siempre ha sido uno de los retos que me he planteado y sobre todo que haya una plena conexión con el público, una gran credibilidad. Soy muy apasionado de lo que hago y en este caso esta producción de la señora Rosy Ocampo, esta saga tan exitosa que ha tenido historias originales no es la excepción". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Imperdible David Zepeda Credit: Mezcalent ¿Por qué hay que ver la telenovela? Zepeda lo tiene claro. "Es una historia entrañable, una historia que los mantendrá pensando. Es importante que cuando uno vea una historia o una novela lo haga pensar y de alguna manera también lo haga cambiar porque las experiencias difíciles verlas en terceros es importante asimilarlas para ser agradecido con lo que tenemos".

