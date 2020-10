David Zepeda: "Tenía todavía un contrato de exclusividad, me quedaban casi 4 años y lo rescindieron" El actor mexicano se sincera sobre su 'salida' de Televisa y el fuerte desengaño amoroso que sufrió durante su juventud y que cambió para siempre su manera de afrontar las relaciones de pareja: "Me puso el cuerno. Yo nunca había amado tanto y me hizo pedazos". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco dado a conceder entrevistas, David Zepeda hizo recientemente una excepción y abrió su corazón en una charla con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, donde el galán de telenovelas como Por amar sin ley abordó temas de los que normalmente no suele hablar en público, como su ruptura con Lina Radwan, quien fuera su pareja por 10 años. "Yo vivía en la planta alta del edificio y ella vivía con su mamá abajo, entonces fue una relación superbonita, de muchos años. Y eran mi familia: su mamá, ella, su papá, su hermana y de repente romper eso fue una circunstancia difícil, pero al mismo tiempo no", se sinceró. Image zoom David Zepeda Mezcalent "El día que yo le digo: 'cachorrita necesito hablar contigo. Es que hace tiempo pasa esto y lo otro' yo pensé que se me iba a poner supertriste y dijo: 'yo también te quería decir lo mismito'. Entonces yo agradecí porque no hay una cosa más difícil que tú expresar lo que sientes y hacer daño y ver a una mujer deshecha", reconoció Zepeda, quien hasta el día de hoy sigue teniendo relación con Lina. "De hecho uno de los perritos que rescatamos ella se lo queda en su casa, a veces viene, lo trae, se lleva uno, se lleva el otro, así que seguimos siendo de alguna manera familia, lo cual es maravilloso porque también permanezco muy cercano a su mami, que es muy importante para mí, y su familia. Nunca imaginé que un rompimiento se haya dado de esa manera tan bonita porque nos seguimos amando como familia y ahí estaremos siempre". El que fuera galán de exitosos melodramas como La doble vida de Estela Carrillo y Tres veces Ana también habló por primera vez del desengaño amoroso que sufrió durante su juventud y que marcó un antes y un después a la hora a abordar sus relaciones de pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella tenía en ese tiempo 15 años y yo 19 años. A la distancia me puso el cuerno y ahí cambió mucho vida porque yo nunca había amado tanto como a ella y me hizo pedazos", confesó. "Yo cambié como la mentalidad de ya no ser tan buen niño con las niñas. Me hice como más relajado. Antes era muy intenso, muy enamoradito y ya después como que me relajé un poco más y aprendí a conocer que la vida era más de disfrutar". Zepeda, que regresa el 9 de noviembre a las pantallas de Univision como protagonista de Vencer el desamor junto a Claudia Álvarez, reveló además cómo se dio su salida de la empresa Televisa tras años de exclusividad, lo que le permitió protagonizar el año pasado junto a Aracely Arámbula la segunda temporada del melodrama de Telemundo La doña. "Después de Por amar sin ley hubo algunos ajustes en la empresa. Yo tenía todavía un contrato de exclusividad por ahí, me quedaban casi cuatro años, vienen cambios, lo cual entendí perfectamente, y rescindieron mi contrato por decirte el 28 de febrero y el primero de marzo yo ya estaba firmado con Telemundo gracias a Dios para hacer La doña con la hermosa Aracely Arámbula y también fue un proyectazo", dio a conocer el galán mexicano. ¿Pero será que hubo romance con Aracely durante las grabaciones de la telenovela? "No, no anduvimos. Es una niña encantadora. Es un encanto, una gran madre, una gran compañera, un gran amiga, nos reímos mucho y somos grandes amigos, nada más", aseveró.

