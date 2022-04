David Zepeda responde a aquellos que piden que se tome un descanso de la televisión y revela detalles de su nuevo protagónico en telenovela El actor es uno de los protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vencer la ausencia David Zepeda; David Zepeda y Laura Carmine | Credit: Instagram (x2) A diferencia de Susana González, quien ha decidido tomarse un tiempo lejos de la pequeña pantalla tras su exitoso protagónico en Mi fortuna es amarte para que el público pueda descansar de su imagen; David Zepeda ya se encuentra grabando un nuevo melodrama en México. Se trata de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, donde comparte set de grabación con Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Danilo Carrera y Laura Carmine, entre un gran elenco. "Para mí es muy importante siempre la opinión de la gente, la tomo en cuenta siempre, vivo pendiente de mi público que es finalmente lo más importante para mí, a ellos debo mi carrera; solo les pido esta oportunidad que me den para que vean que es completamente diferente lo que estamos haciendo. Gracias a Dios tengo la fortuna de tener directores espectaculares y eso me permite ser muy camaleónico", declaró recientemente el actor mexicano ante las cámaras del programa hoy respecto a aquellos que le piden que se dé un descanso de la pantalla chica. El también protagonista de Vencer el desamor, la segunda entrega de la franquicia Vencer, aseguró que su carrera se ha basado en interpretar personajes "muy distintos" y "es un gran reto". David Zepeda David Zepeda es Jerónimo en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Rosy Ocampo "Estoy seguro que una vez que me dé la oportunidad la gente de seguir esta historia entenderán todo esto que les digo", señaló Zepeda, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram. El que fuera galán de exitosos melodramas de Televisa como Abismo de pasión, La doble vida de Estela Carrillo y Por amar sin ley, entre otros, interpretará en Vencer la ausencia a Jerónimo, un hombre que sufrirá la pérdida del amor de sus hijos y la traición de su esposa. David Zepeda David Zepeda y Laura Carmine en Vencer la ausencia | Credit: Instagram David Zepeda "Tengo dos hijos, me fui a Estados Unidos a sacarlos adelante y cuando regreso mis hijos ni siquiera me conocen, ni les interesa, tienen un gran resentimiento por no haber estado con ellos y mi pareja, mi esposa, tiene otro amor", avanzó el intérprete de 48 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con las actuaciones protagónicas femeninas de Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni, la cuarta entrega de la saga Vencer se estrenará en México en julio.

