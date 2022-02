David Zepeda: "Carmen Salinas siempre era una pícara conmigo y me molestaba con ciertas cosas" El actor mexicano, que protagoniza la nueva telenovela estelar de Univision Mi fortuna es amarte, recuerda a su compañera de trabajo. "Fue muy impactante [su muerte] porque yo había grabado escenas con ella en las que hablaba de que no quería morir en un hospital y de repente ver que estaba atravesando todo esto fue como una situación más difícil”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A David Zepeda se le juntaron el año pasado tres ofertas de trabajo prácticamente en el mismo tiempo, pero tanto su mánager como él tuvieron claro desde un inicio por qué opción decantarse. "Apuntábamos a que Mi fortuna es amarte, producción del señor Nicandro Díaz, era la indicada y fue una labor de alguna manera de nosotros también con el señor Nicandro Díaz, quien es el productor de este proyecto, de insistirle que nosotros éramos los ideales para ese proyecto [ya que] eran dos las opciones que él tenía para el personaje protagónico de la historia", cuenta el actor mexicano en una conversación vía Zoom con People en Español. "Yo tenía toda la ilusión de interpretar a Chente, el personaje protagónico de esta historia, y el señor Nicandro Díaz confía en mí y me dice: 'Mi Dave vamos para adelante, tú eres el bueno'. Y fue un día muy especial porque mi mánager y yo éramos los que queríamos estar en este proyecto. Al contrario de lo que mucha gente puede pensar de que uno está en espera de que lo llamen, no, en esta ocasión yo fui el que provoqué que fuéramos el personaje", asevera. Siempre en la búsqueda de nuevos retos que le permitan seguir creciendo como actor, Zepeda vio en este personaje una oportunidad de romper con todo lo que había hecho hasta ahora. David Zepeda David Zepeda en una escena de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent "Justamente el hecho de que nosotros insistíamos con Nicandro tiene que ver mucho con que sabíamos que rompía de alguna manera con los personajes que habíamos realizado en los últimos 10 años. Este personaje rompía con todo eso. Era un personaje de barrio, sencillo, con valores, apasionado, con muchísimas circunstancias que tiene que ir sorteando día a día", comparte el intérprete, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. Mi fortuna es amarte es una telenovela con mucha esencia de lo que es el barrio, lo que es el amor, capítulos ágiles y 100% identificable con todo el público latinoamericano — David Zepeda El melodrama aterriza este lunes 21 de febrero en Estados Unidos tras el abrumador éxito que ha tenido en su país de origen, México, y que ha sorprendido, incluso, a sus integrantes. "Uno siempre tiene una gran ilusión de que el proyecto sea sumamente exitoso y que lo vea mucha gente –es la mayor ilusión de un actor–, pero nunca imaginamos que tanto", admite el también galán de otras exitosas telenovelas como Vencer el desamor. "Ha sido increíble el recibimiento de la gente. La verdad es que no nos imaginábamos este éxito tan abrumador". La última telenovela de Carmen Salinas Zepeda, quien tuvo la oportunidad de compartir set de grabación en esta historia con Carmen Salinas, reconoce que la muerte de la actriz supuso un duro golpe para todos. "Un lunes fue el primer capítulo en donde lo vimos todos en un teatro y yo grabé incluso con ella el viernes, tres días antes del primer capítulo, y estaba 100% sana, bien. El lunes que la vi la vi muy contenta, estaba muy emocionada por la telenovela, le encantó el capítulo. Y nos enteramos de que el miércoles estaba en el hospital. Todos teníamos la ilusión de que se recuperaría, esa era nuestra ilusión y fe, y no fue así. Desafortunadamente su salud fue decayendo", lamenta. Carmen Salinas Carmen Salinas y David Zepeda en una escena de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent El actor, quien da vida al nieto del personaje que interpreta Salinas en la telenovela, admite que lo sucedido fue "muy impactante" porque curiosamente había grabado unas escenas con la actriz en la que su personaje hablaba sobre la muerte. El señor Nicandro Díaz inteligentemente y con esa gran sensibilidad que lo caracteriza le hizo un homenaje muy bonito. La llevaremos siempre en nuestro corazón. Creemos que la señora Carmen Salinas ha bendecido también este proyecto — David Zepeda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo había grabado escenas con ella muy conmovedoras donde hablábamos precisamente de que su personaje estaba muy enfermo y ella dentro de las escenas –así estaban escritas– hablaba de que ella no quería morir en un hospital. Fueron escenas que fluyeron con una energía muy especial y de repente ver que estaba atravesando todo esto fue como una situación más difícil", se sincera Zepeda, quien no tiene más que palabras hermosas para la fallecida actriz. "Personalmente teníamos una gran relación, una gran amistad, un gran cariño, y siempre era una pícara conmigo y jugábamos y me molestaba con ciertas cosas que no debo decir (ríe), pero yo también siempre la molestaba muchísimo y jugaba con ella y le encantaba. Era sumamente agradable, pícara, hermosa. Difícilmente se equivoca en sus escenas, tenía un gran talento para improvisar también y se dio una química muy hermosa dentro del set y fuera de él", comparte.

