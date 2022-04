La nueva telenovela que protagonizará David Zepeda tras el éxito de Mi fortuna es amarte El actor mexicano fue confirmado este jueves como uno de los galanes de la nueva producción de TelevisaUnivision ¡junto con una expareja de ficción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir David Zepeda David Zepeda | Credit: Mezcalent Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, David Zepeda es desde hace varios años uno de los galanes consentidos de la pequeña pantalla. El actor mexicano, quien protagonizó recientemente la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte que la cadena Univision transmite en horario estelar, continúa sumando personajes y retos actorales a su imparable carrera. Zepeda fue confirmado este jueves por la productora Rosy Ocampo como uno de los galanes principales de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. "Gracias jefa hermosa, vamos con todo", escribió el actor en las redes sociales. Zepeda, quien encabezó en su día junto con Claudia Álvarez el elenco de Vencer el desamor, la segunda entrega de la saga de TelevisaUnivision, regresa a la franquicia con un nuevo personaje llamado Jerónimo, un hombre noble y de gran corazón que promete dar mucho de qué hablar. Curiosamente, el actor volverá a compartir set de grabación en este melodrama con una querida actriz con la que hace varios años protagonizó una telenovela para Televisa. Se trata de Mayrín Villanueva, cuya participación en Vencer la ausencia también fue confirmada este jueves por la productora Rosy Ocampo a través de su cuenta de Instagram. "Bienvenida a Vencer la ausencia. Muy pronto la podrás conocer como Esther", anunció Ocampo. Más elenco confirmado La cuarta entrega de la franquicia Vencer también contará con las actuaciones de Danilo Carrera, Alejandra Barros, Alexis Ayala, Mariana Garza, Nailea Norvind, Jesús Ochoa, Agustín Arana, Silvia Mariscal y Miguel Martínez, entre un destacado elenco de actores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las grabaciones de la telenovela comenzarán este mes de abril en México. Su fecha de estreno en México está programada para este verano.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nueva telenovela que protagonizará David Zepeda tras el éxito de Mi fortuna es amarte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.