David Zepeda no llegó "a un arreglo", Karyme Lozano de regreso, y más ¡De telenovela!

David Zepeda

Aunque se había informado que David Zepeda formaría parte de la nueva versión de El Maleficio que protagonizarán Fernando Colunga y Marlene Favela para TelevisaUnivision bajo la producción de José Alberto Castro, finalmente no será así. "No quedé en la novela, no llegamos a un arreglo", declaró el actor mexicano en un reciente encuentro con medios de comunicación. "Era un poco difícil por varios factores. Seguramente le va a ir increíble como todo lo que hace el señor José Alberto Castro", agregó ante el micrófono del reportero mexicano Eden Dorantes Zepeda, quien protagonizó recientemente junto a Dulce María la telenovela Pienso en ti.

De regreso

Karyme Lozano

Tras varios años alejada de la pantalla de Univision, Karyme Lozano regresa por la puerta grande al prime time de la cadena hispana como parte del elenco estelar de Minas de pasión, telenovela que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León. "Yo entro en el capítulo 30. Cuando empiezo en el 30 no me van a reconocer, es algo que me han dejado explorar, que me han dejado aventurarme, que estiré el músculo actoral a todo lo que da y que aprendí muchísimo. Y luego en la segunda etapa regresa con todo para pelear contra los villanos. Los tres mosqueteros, Rodrigo Brand, Livia Brito y yo, vamos a ir por justicia y yo voy a luchar por el amor de mi vida que es mi hijo", contó la actriz mexicana en una reciente entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes. El melodrama se estrena el 29 de agosto a las 10 p. m., hora del Este.

Serán madre e hijo

Laura Flores

Laura Flores interpreta a la madre de William Levy en el nuevo drama romántico de Telemundo Vuelve a mí."[William] es un gran compañero, buena persona. Muchas veces te das cuenta a quién le importas y a quién no en el set y él te cuida", compartió la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación. Aunque Telemundo no ha revelado la fecha de estreno, Flores adelantó que será el 9 de octubre. "Es una serie muy bonita, ya se estrena el 9 de octubre por Telemundo. La verdad está bien bonito el elenco".

Tendrá un golpe de suerte

Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez da vida a Nacho Pérez, un hombre de barrio dedicado a su familia, en su esperado regreso a los melodramas mexicanos como protagonista de Golpe de suerte, la nueva telenovela de Nicandro Díaz para TelevisaUnivision. La vida de su personaje da un giro de 180 grados cuando gana un premio millonario. La llegada de ese dinero transformará su realidad mostrando que a veces la fortuna puede convertirse en desdicha, pero finalmente será el amor el que se encargue de devolverle la felicidad.

Vuelve al set

Carlos Mata

Carlos Mata, el inolvidable galán de exitosos melodramas como Cristal y La dama de Rosa, realiza una participación especial en Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que protagonizan Samadhi Zendejas y William Levy. La última vez que el cantautor y actor venezolano se dejó ver en una telenovela fue en 2019 con Soltero con hijas.

Vencen la culpa

Ingrid Martz

El niño Héctor Salas interpreta al hijo de Ingrid Martz en la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', Vencer la culpa, cuyas grabaciones ya se encuentran en su etapa culminante en México.

